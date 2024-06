Il Turco e Nex Cassel a Casilino Sky Park

Il Turco e Nex Cassel presentano il nuovo album Mentalità al Casilino Sky Park. “Mentalità” (Mercato Nero/TAK production) è il titolo del nuovo album de Il Turco interamente prodotto da Nex Cassel, che presenteranno dal vivo venerdì 14 giugno sul palco del Casilino Sky Park.

Già dal titolo è possibile intuire la comunione d’intenti dei due musicisti: stessa visione, stesso approccio ai problemi e alla vita. Se la mentalità è l'insieme delle reazioni caratteristiche di un individuo ai problemi della vita, il Turco ancora sputa barre per combatterli e continua il suo percorso attraverso un rap diretto senza mezze misure. Grazie ai beat e alle sonorità di Nex Cassel, l’MC romano si muove con disinvoltura su un tappeto musicale che si adatta perfettamente alle sue rime. Undici tracce dove la forma mentis del rapper viene espressa in ogni rima, e dove la mentalità del guerriero che non molla, trasuda orgoglio da ogni barra. DJ set a cura di DJ nervo e DJ Ceffo.