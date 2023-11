"Il Trenino di latta" di Simona D'Angelo al Teatro Portaportese

"Il Trenino di latta" sarà il 4 e il 5 dicembre, alle ore 21, al Teatro Portaportese di Roma, per la regia di Pietro de Silva.

"L’autrice Simona D’Angelo nell’atto unico “Il trenino di latta” ambientato nella Sicilia di oggi, inscena il ricongiungimento di Matteo e Carla al proprio padre, regista disilluso dalla vita, attraverso un percorso narrativo che dall’assenza e dalla separazione dolorosa porta al ricongiungimento. E’ una storia di trascuratezze subite e di sofferenze, ma anche della necessità di mantenere viva la possibilità di una compattazione familiare attraverso la metafora del trenino disgregato ricevuto in regalo dal padre nell’unica occasione in cui hanno avuto modo di incontrarlo. Anche Carla è regista e giacché la vicenda si svolge in una sala teatrale , sta allo spettatore saper cogliere quale sia il sottile filo che separa la finzione dalla realtà"