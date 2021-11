Testo Mario Moretti



Regia Marco Balocchi



Attori: Paolo Ricchi e Gianfranco Teodoro



Note di Regia:



Benché le ineguagliate avventure di Don Chisciotte e Sancio Panza durassero solo 165 giorni, esse sono riuscite a raggiungere una fama universale e a gettare le basi di una nuova letteratura diventando motivo di ispirazione per migliaia di illustratori, pittori, musicisti e scenografi, oltre ovviamente gli scrittori.



E l’opera che raccoglie le loro avventure, dovuta al genio di Miguel de Cervantes, continua ad essere un best seller. Anche se il romanzo, che in tutto il resto è perfetto, ha dimenticato di dirci come lo scudiero Sancio Panza prendesse la decisione di Don Chisciotte di ritirarsi dalla cavalleria errante e di condannarlo così a ritornare alla sua condizione di anonimo coltivatore di aride terre. Il tradimento di Don Chisciotte viene appunto a sanare questa omissione. E se ne è preso carico Mario Paoletti, drammaturgo e poeta argentino, naturalizzato spagnolo, che ha scritto nel 2018 questa pièce così singolare, in cui i due immortali eroi rivivono e proseguono, ovvero tentano di proseguire le lore avventure. Ma contrariamente a ciò che ci si aspetterebbe, è proprio Don Chisciote a frenare gli entusiasmi di Sancho, che invece non vede l’ora di riprendere il cammino per le contrade di Spagna.



Un testo garbato, divertente, malinconico, - con delle ironiche incursioni metateatrali che ne svelano il gioco scenico - che il maestro Paoletti ci ha lasciato prima di andarsene all’età di 80 anni appena pochi mesi fa. Mai rappresentato in Italia, Il tradimento di Don Chisciotte è anche un’occasione per proporre per la prima volta quest’autore alle nostre platee, mentre è attualmente in corso di pubblicazione una sua raccolta poetica a cura di Antonietta Tiberia, che cura anche la traduzione del testo.



2-3-4 dicembre ore 21 5 dicembre ore 17



Prezzo:

€ 20,00



Teatro degli Eroi

via Girolamo Savonarola,36/M - zona Prati - Roma



Prenotazione obbligatoria 3383609134