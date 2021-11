Il tour delle scene del crimine di Roma visita guidata

Una passeggiata nel lato “oscuro” della città seguendo il filo rosso di crimini, personaggi controversi e misteri irrisolti che ne hanno segnato la storia. Un viaggio nel tempo, dall’antichità ai giorni nostri: dalla mitica fondazione legata al fratricidio di Romolo, alla cospirazione contro Cesare, passando per la violenza delle Roma seicentesca, gli avvelenamenti seriali e le drammatiche vicende di Caravaggio fino agli anni di piombo, il rapimento Moro, De Pedis e la banda della Magliana, il mistero irrisolto della sparizione di Manuela Orlandi. Sarà un’occasione speciale per conoscere meglio luoghi celebri e angoli nascosti della nostra città da un punto di vista diverso, scoprendo il contesto e le dinamiche storiche e umane di avvenimenti che sono ancora profondamente impressi nel nostro immaginario.

Per questa visita non è richiesto il Green Pass in corso di validità



Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Davanti la scalinata del Vittoriano / Altare della Patria

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18

Div. abili: assenza di barriere architettoniche



Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione