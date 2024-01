Prezzo non disponibile

La Fondazione Teatro di Roma, per ricordare e festeggiare i quasi tre secoli di attività del Teatro Valle (inaugurato nel gennaio del 1727), propone fino al 3 marzo Il Teatro Valle: trecento anni di spettacoli, una serie di incontri e una mostra al Teatro Argentina sugli artisti e gli spettacoli che hanno fatto la storia della sala teatrale.

Il salottino della Sala Squarzina, per la sezione dedicata a Cimarosa, Rossini e Donizetti, ospita un’esposizione che ricorda i maestri dell’Opera Buffa del primo Ottocento con illustrazioni, approfondimenti e curiosità. La mostra è accompagnata dall’opera/installazione Buffe risonanze, concepita e realizzata da Jacopo Carreras ed Emanuele de Raymondi, che utilizza il suono e lo spazio come strumenti espressivi e rende omaggio alle composizioni presentate per la prima volta al Teatro Valle di Roma: Il pittore parigino, La Cenerentola, L’ajo nell’imbarazzo.

Una “creatività tecnologica” grazie alla quale rivivere quei momenti storici, ma anche reinterpretarli, dando voce a una narrazione filologica ma anche dinamica e divertente. Drammaturgia, Roberto Scarpetti; voci: Anna Bisciari, Renato Civello, Chiara Davolio, Francesco Maruccia, Martina Tinnirello e Lorenzo Tomazzoni. Ingresso libero fino a esaurimento posti; orari: dal giovedì alla domenica dalle ore 12 alle ore 15.