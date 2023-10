Prezzo non disponibile

Saranno Tosca Donati e Tiziana Foschi, donne della Garbatella per eccellenza, a raccontare il Teatro Palladium nella serata inaugurale del ventennale, con due momenti performativi tutti al femminile dedicati al rapporto con il quartiere, l’arte e la cultura.

Si terrà, infatti, sabato 14 ottobre a partire dalle ore 16, Il Teatro Palladium racconta Garbatella - Garbatella racconta il Teatro Palladium, l’evento che apre ufficialmente la stagione del ventennale del teatro e che rappresenta un’occasione per raccontare il Palladium in un dialogo con il quartiere che lo ospita.

Il programma dell’evento è anche un primo assaggio dell’intera stagione teatrale, musicale, performativa e cinematografica: una serata all’insegna dello spettacolo, con un occhio di riguardo verso i giovani, la cultura e la solidarietà.

Non solo Tosca e Tiziana Foschi, ma anche molte associazioni parteciperanno, da Legambiente Garbatella all’associazione culturale Controchiave, passando per Cara Garbatella e l’Associazione Itaca.

Si comincia il 14 ottobre alle ore 16:00 nello spazio antistante il Teatro Palladium con i progetti dell’Associazione Controchiave e Legambiente Garbatella. Il Teatro Palladium volge uno sguardo verso il sociale e il green accogliendo l’iniziativa di Legambiente Garbatella “Presta una Pianta al Palladium”, attraverso la quale ciascun cittadino potrà spontaneamente donare per un giorno una pianta al teatro per la costruzione di un giardino temporaneo condiviso. Sempre alle ore 16:00 si inaugura la stagione musicale con Fanfaretta – Orchestra giovanile, a cura dell’Associazione Controchiave, un evento che vuole instaurare un dialogo con i giovani, racchiudendo i valori di questa nuova stagione teatrale del Teatro Palladium. Nello stesso spirito anche l’appuntamento delle 16:45 con “The Jertz Young Quintet”, un’esibizione di un quintetto di giovani musicisti a cura ancora una volta dell’Associazione Controchiave.

Dalle 17:00 la proiezione del video “Il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre: vent’anni nel presente” nella sala interna del teatro, introdotto da Luca Aversano, Presidente della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium. A seguire i saluti istituzionali del Rettore dell’Università Roma Tre Massimiliano Fiorucci, del Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, dell’Assessore Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito della Regione Lazio Giuseppe Schiboni, del Presidente del Municipio VIII di Roma Capitale Amedeo Ciaccheri e dell’Assessora alle politiche culturali dello stesso municipio Maya Vetri.

Si prosegue con la presentazione del progetto “Garbatella 20/20” a cura di Paola Porretta e Francesca Romana Stabile e il “Coro SingUp” a cura dell’Associazione Controchiave, per poi passare alle testimonianze e racconti sul quartiere Garbatella a cura di Maria Jatosti, Giancarlo Proietti e Gianni Rivolta di Cara Garbatella e Paolo Moccia dell’Associazione Itaca, in un’ottica di dialogo e scambio per valorizzare il territorio.

Dalle 19:15 l’evento torna a parlare di arte con il corto teatrale “La favola del figlio cambiato”, “Nori” e la performance narrativa di Tiziana Foschi. Si conclude l’evento al teatro con l’intervista di Massimiliano Smeriglio a Tosca Donati, alle ore 20:15, e con un intervento musicale della stessa Tosca.

Per l’atto finale ci si sposta all’Archivio Flamigni e alla Biblioteca Moby Dick, adiacenti al Teatro Palladium, che hanno messo a disposizione il loro spazio in occasione del ventennale, per una mostra fotografica sul rapporto tra quartiere e teatro, allestita all’Archivio Flamigni e un videodocumentario sulle testimonianze degli abitanti dei lotti della Garbatella alla Biblioteca Moby Dick.

L’iniziativa, a ingresso gratuito e aperta al territorio, è realizzata dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium con il supporto del Municipio VIII di Roma Capitale nelle fasi di organizzazione e realizzazione del progetto.