Il teatro di Matéi Visniec al Teatro Marconi

L’Associazione Culturale MetisTeatro con il Patrocinio della Uilt Lazio Unione Italiana Libero Teatro e dell’Accademia di Romania in Roma, presenta una rassegna di sei spettacoli tratti dalle opere di Matéi Visniec che verranno allestiti al Teatro Marconi di Roma tra gennaio e febbraio 2022.

Un’occasione di studio ed approfondimento di uno dei maggiori autori contemporanei attualmente rappresentati a livello internazionale con cui MetisTeatro - associazione attiva da anni con rigore e passione nel circuito del teatro laboratoriale - riconferma la sua attenzione alla drammaturgia contemporanea e al teatro di Matéi Visniec che l’ha portata già nelle passate stagioni a presentare opere dell’autore rumeno (2018 e 2020 Il comunismo spiegato ai malati di mente, 2019 e 2020 Occidental Express, 2020 Il Teatro Decomposto o l’Uomo pattumiera, Attenzione alle vecchie signore corrose dalla solitudine e Migranti).

In questa occasione verranno portati in scena, rispettivamente il 28, 29 e 30 gennaio, Paparazzi, Occidental Express, Il comunismo spiegato ai malati di mente, mentre il 4, 5 e 6 febbraio saranno presentati Riccardo III non s’ha da fare, Migranti, Dello zerbino considerato dal punto di vista dei ricci. Quest’ultimo testo in particolare (2020) si presenta in Italia in anteprima nazionale avendo avuto l’onore l’associazione di ricevere il testo dall’autore e curarne la traduzione dal francese e l’adattamento.

Una rassegna fortemente desiderata, in continuità con le attività perseguite anche in questi ultimi durissimi due anni di pandemia che hanno visto l’esercizio teatrale particolarmente penalizzato da chiusure e restrizioni, e con cui ci auguriamo di riprendere quel filo che nel 2020 – e più precisamente il 26 febbraio – avrebbe dovuto avere a calendario un incontro con il Maestro Visniec e i curatori italiani presso l’Accademia di Romania. Incontro che non fu possibile attendere e siamo fiduciosi potrà svolgersi in aprile 2022.



Matéi Visniec, drammaturgo, poeta e giornalista rumeno naturalizzato francese, emigrato in Francia sotto il regime di Ceausescu per l’impossibilità di poter mettere in scena le sue opere osteggiate e censurate continuamente dalle autorità, è ad oggi, uno degli autori più rappresentati in Francia e in Romania (dove nel 1996 gli è stato dedicato un festival dal Teatro Nazionale di Timisoara), e tra i più conosciuti in Europa e nel mondo. Le tematiche del suo teatro, intrecciate a doppio filo alla sua biografia, affrontano e denunciano con toni spesso metaforici, surreali e grotteschi la condizione dell’uomo moderno, non già e non solo sotto i regimi autoritari, ma anche nel mondo apparentemente libero delle democrazie occidentali.



Programma

PAPARAZZI – 28 gennaio 2022

Con: Rita Besson, Tea Brandi, Martina Calia, Chiara Ciani, Stefano Colica, Fabrizio De Lieto, Paolo Greco, Alessandra Gucciardi, Francesca Kropp, Andrea Mauri, Valentina Noviello, Marisa Ranieri, Alice Rinalduzzi, Rodolfo Spinelli

OCCIDENTAL EXPRESS – 29 gennaio 2022

Con :Attilio Caccetta, Francesca Colonna, Francesca Consiglio, Angela Di Tuccio, Daniela Greco, Maria Giaccio, Flavio Giannini, Andrea Griffa, Silvia Giudice, Monica Oddo, Paola Pieravanti, Giulia Savelloni, Rosaria Viola, Elisabetta Zeppieri

IL COMUNISMO SPIEGATO AI MALATI DI MENTE – 30 gennaio 2022

Con : Rosanna Bosso, Loredana Bove, Francesca Consiglio, Andrea Griffa, Iacopo Landrini, Margherita Messina, Veronica Morelli, Vincenza Morelli, Rosario Murdica, Lorella Pipi, Sandro Ponzi, Len Rosich, Stefano Sartini, Ester Trevisan, Monica Verde

RICCARDO III NON S’HA DA FARE – 4 febbraio 2022

Con : Massimo Angelucci, Sabrina Attanasio, Valentina Cristini, Eleonora Fradani, Francesco Meriano, Tiziana Mezzetti, Simone Nori, Sabrina Ottaviani, Maria Parente, Antonella Pulcini, Salvatore Quintavalle, Andrea Ranieri, Marco Tuccinardi

MIGRANTI – 5 febbraio 2022

Con : Rossana Boscolo, Angela Maria Carbone, Antonella Corsaro, Manuele Ferretti, Giuliana Gaetani, Sergio Ginebri, Alessandra Governanti, Alessandro Lentini, Massimo Macciocca, Maria Luisa Maggiolino, Thomas Muci, Antonella Rinaldi, Serenella Ronda, Franco Tinto.

DELLO ZERBINO CONSIDERATO DAL PUNTO DI VISTA DEI RICCI – 6 febbraio 2022

Con: Attilio Caccetta, Giorgia Cacciante, Filippo Causa, Irene Cecchini, Federica Cesino, Caterina Cosentino. Alessio Di Gese, Paola Grasso, Omar Lombardi, Debora Masci, Monica Pierucci, Antonio Orsini, Teresa Santoro, Simonetta Serra, Liliana Zattini.

Si precisa data la particolare situazione epidemiologica di sincerarsi il giorno stesso dei debutti della conferma degli stessi nelle date indicate.

Presentazione dell’Associazione MetisTeatro

MetisTeatro è un' Associazione culturale di Roma che si occupa di studio, produzione, promozione di eventi teatrali in ambito non professionale. Un' Associazione di persone che fanno del loro modo di vivere il teatro un canale privilegiato di espressione e contatto umano. Ogni anno MetisTeatro accosta al teatro un numero sempre maggiore di persone: allievi attori dei suoi laboratori e insieme spettatori sempre più attenti, formati e invogliati ad andare a teatro. La sua sede, a Roma, oltre ad essere il luogo fisico e operativo in cui si allenano gli allievi dei laboratori e si preparano gli spettacoli in produzione, ospita incontri, seminari, eventi culturali, dedicati al teatro, e più in generale a creare condizioni di condivisione e crescita.

Metisteatro è uno spazio libero, autentico, indipendente, che trae la sua energia e la sua forza da una base associativa partecipe, che riconferma la sua fiducia nell'associazione anno dopo anno, permettendoci di crescere e continuare un percorso teatrale, culturale ed umano, in cui investiamo e crediamo con amore e profonda passione.