Il tartufo estivo ti aspetta a Gubbio

L’Umbria è una terra ricca di prelibatezze gastronomiche che si arricchiscono ancora di più quando arriva sulla tavola il tartufo, il pregiato tubero dall’inconfondibile profumo che inebria di gusto i palati più raffinati. Gubbio lo sa bene, d’altronde è una città che del tartufo fa il suo vanto, un luogo di predilezione sia per il bianco e per il nero e che anche in estate trova il suo spazio. E’ così allora che, dal 25 al 27 giugno, Gubbio lo omaggia con la “Mostra Mercato del Tartufo Estivo e dei Prodotti Agroalimentari”, un nuovo appuntamento pronto a rafforzare ulteriormente il calendario di iniziative eugubine e che saprà certamente attirare tanti visitatori golosi.

Gubbio, cittadina di origine romana, oggi splende di bellezza medievale; i suoi vicoli, la sua “piazza Grande”, i palazzi e le chiese, un insieme architettonico che non è altro che lo scenario perfetto per questa prima edizione di Mostra Mercato e che si compone di show cooking, degustazioni, dibattiti e tanti stand gran parte dei quali avranno luogo nel chiostro di San Francesco. Il tutto è arricchito dalla presenza dello Chef Gennaro Esposito che dialogherà con Rosita Merli del ristorante “Osteria del Bottaccione”, vincitrice del programma di TV8 “Cuochi d’Italia”. Importante poi la presenza come ospite d’onore del Centro Nazionale Studio Tartufo di Alba, prestigiosa Istituzione la cui funzione è proprio quella di riunire attorno ad un tavolo i protagonisti della produzione del tartufo, attraverso gli enti che maggiormente li rappresentano, per definire politiche di ricerca, di promozione e divulgazione.

Durante l'intera manifestazione sarà possibile vivere l’esperienza e l’emozione della ricerca del Tartufo e della sua degustazione in Valdichiascio - Santa Cristina, a cura dell'associazione "La Porta dell'Umbria", con la presenza di un tartufaio esperto e cane da ricerca.

La Mostra Mercato del Tartufo Estivo e dei Prodotti Agroalimentari è organizzata e promossa dal Comune di Gubbio nell'ambito del progetto finanziato dalla Regione dell'Umbria con l'avviso per il Sostegno per la Realizzazione di Progetti di Valorizzazione e Sviluppo dell’offerta Territoriale e dei Servizi ad essi connessi, con il patrocinio ed il contributo di AFOR ed in collaborazione delle Associazioni Host, Iridium, La Medusa e con la prestigiosa supervisione collaborazione dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo.

