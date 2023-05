"Il sublime", la mostra di Andrea Catoni

Il Sacripante Art Gallery è lieto di ospitare, dal 26 maggio all’11 giugno, le opere di Andrea Catoni: Il sublime di tutti i giorni. La mostra narra di una Roma (e non solo) “sopra le righe”. Rigorosamente in bianco e nero, essa racconta il sublime ed il grottesco che spesso si incontrano nella realtà romana, ma anche (semplicemente) in quella italiana. Uno squarcio di vita quotidiana che unisce gli antipodi, le facce di una stessa medaglia. Questa esposizione fotografica è stata fortemente voluta da Paolo Cenciarelli, artista visivo italiano.

La fotografia di Cenciarelli viene definita come un “tentativo” di guardare, un modo di mettersi in comunicazione con l’ambiente. I due fotografi sono legati da forte stima e amore per il proprio lavoro, ecco perché Cenciarelli ha spinto Catoni a realizzare questa mostra. Le foto sono in analogico e stampate inkjet, senza togliere o aggiungere nulla in post produzione. Rispecchiano quella porzione di realtà inquadrata dalla macchina fotografica, su scelta del fotografo. Andrea Catoni con questa mostra fotografica vuole omaggiare Roma, ma anche la bellezza di tutti i giorni. Tra le pareti del Sacripante Art Gallery metterà in risalto quanto il reale possa sembrare, molto spesso, surreale.

Il Sacripante è situato al piano terra di un ex-convento del 700, in via Panisperna, nel cuore del Rione Monti, a Roma. Esso deve il suo nome al cardinale Sacripante che lo costruì. Oggi è uno spazio contemporaneo che unisce arte, moda, design e mixology, grazie all’idea delle sorelle (Carlotta e Giorgia) Cerulli. Una vecchia cornice proveniente da una chiesa napoletana e muri che lasciano intravedere la texture di intonaci antichissimi, fanno da contrasto alle foto in bianco e nero dell’artista. Il Sacripante è quindi il luogo perfetto per ospitare questa photograpy exhibition.

La mostra è realizzata in collaborazione con la DAM Accademy.



Andrea Catoni è un fotografo Italiano free lance con sede a Roma. Nato a Reggio Emilia, a diciotto anni si è trasferito a Roma per studiare chimica all’Università “La Sapienza”. Fu allora che iniziò ad esplorare la fotografia e scopre la sua passione per le immagini analogiche. A seguire le prime esperienze lavorative di fotogiornalismo per testate locali. Subito dopo ha girato le foto del backstage per il teatro / opera e più recentemente nell’industria cinematografica. Alcune sue immagini, scattate sul set dei film dal regista Pupi Avati, hanno ricevuto premi / menzioni speciali in diverse edizioni del Premio CliCiak oltre ad essere state utilizzate per la pubblicazione “Un Poeta fuori dal coro” di Adriano Pintaldi a cura di Roma Festival del cinema (2010).

Nel 2016 Andrea ha fondato l’associazione Immagine Latente ed ha creato il ‘Black and White International Award’. Anche se il ritratto è stato ciò che ha acceso per primo l’entusiasmo di Andrea per la fotografia negli ultimi anni, la sua ricerca si è concentrata sull’ambiente e sui suoi intrecci con la natura umana. Di conseguenza ha stampato il suo più grande progetto intitolato “Spines” che è stato esposto per la prima volta nel 2013 presso la galleria Nuova Metastudio. Una selezione di 30 immagini di spine è stata esposta al CIIS di San Francisco, negli Stati Uniti, tra ottobre 2015 e giugno 2016.