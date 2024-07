"Il sorriso di Valeria", raccolta fondi di Komen Italia in ricordo della sommelier Valeria Giannini

Orario non disponibile

Una raccolta fondi per la Susan G. Komen Italia, l’organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno, in ricordo di Valeria Giannini, la sommelier e relatrice di AIS Lazio, Associazione Italiana Sommelier, scomparsa due anni fa. L’evento si terrà sabato 6 luglio, dalle 18:30, allo stabilimento L’Ancora di Maccarese, sul litorale laziale vicino Roma, aperto a tutti.

Dopo aver partecipato con una sua squadra alla Race for the cure lo scorso 14 maggio al Circo Massimo a Roma, l’AIS Lazio vuole in questo modo confermare la sua volontà di essere al fianco di Komen Italia nella prevenzione del cancro al seno.

Ancora di più l’associazione vuole ribadire la sua attenzione alle “persone” che ne fanno parte, membri di una grande famiglia uniti non soltanto dalla passione profonda per la cultura del territorio, della viticoltura, del vino e del bere responsabilmente, ma anche dalla capacità di costruire nel tempo legami profondi, conoscenze e amicizie.

La serata prevederà un’attenzione speciale ai vini provenienti dal Piemonte per omaggiare un altro amico sommelier scomparso, Silvio Signore.

Tantissime soprese, la melodia del coro a cappella “GLI ALTAVOCE”, un ricchissimo buffet, una caccia al tesoro e tanti premi contribuiranno a rendere la serata piena di complicità e allegria, un inno alla vita. Quota minima per partecipare: 35 euro.

Ringraziamo ufficialmente le aziende che hanno voluto sostenere con generosità questo evento, regalando i loro vini:

* GENZIANA SAN QUIRICO RIETI

* BIRRA MACCARDI RIETI

* GRAPPE SIBONA Piemonte

* La Strada del Vino di Latina (8 cantine)

* Le Macchie Lazio

* Riserva della Cascina Lazio

* Terenzi Lazio Lazio

* Palazzo Tronconi Lazio

* Mottura Lazio

* Monsupello Lombardia

* Mingazzini Romagna

* Tenuto Secondo IX abruzzo

* La Palazzola Umbria

* Cantina Senatore Calabria

* D’Arapri Puglia

* Mancinelli Marche

* BIAGI marche