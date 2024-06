Il Sogno in concerto al Bard House Gypsy Club di Calcata Vecchia

I fratelli Andrea e Paolo Camerini, fondatori del gruppo world-folk-rock Nuove Tribù Zulu, presentano sul palco del Bard House Gypsy Club di Calcata Vecchia (Viterbo) il loro concept album "Kavi: il Poeta è Vivo" realizzato con il progetto “Il Sogno - suoni e visioni”.



Il concerto fa parte della rassegna "Vasto Orizzonte", organizzato dal K.A.I. Kollettivo Artisti Indipendenti in collaborazione con il cantante e chitarrista Massimo Baiocco e il Bard House Gypsy Club, noto live club del circolo ARCI “Il Bosco del Bardo”.



Uscito nel 2023 per The Music Room, l'album “Kavi” è accompagnato dall'omonimo libro scritto da Andrea con le illustrazioni visionarie di Paolo e pubblicato dalle Edizioni Kulturjam.



Le nove tracce originali di questo lavoro discografico e il libro si sviluppano nell'idea di una storia ambientata nel 2047, ai confini di un futuro distopico tra umanesimo e transumanesimo.

Protagonista è Kavi, nome sanscrito che significa poeta - veggente.

In questo progetto - composto da contrabbasso, loop, voce, flauto e harmonium indiano - il duo esplora forme di sperimentazione sonora tra sound acustico ed elettronica, in cui poesia e musica possano divenire atto creativo magico rituale, chiavi di accesso per esprimere il confine tra visibile e invisibile, spirito e materia.



“L’idea alla base del progetto 'Il Sogno' è quella di far uscire la poesia dai circoli intellettuali in cui spesso è rinchiusa e potenziarla attraverso la musica, il canto, la forza vibrazionale del suono. Musicalmente parlando, il gruppo ha sentito la necessità di rompere gli schemi e la struttura della canzone concedendosi una maggiore libertà per l’improvvisazione, rendendo così unica ogni performance.”



La formazione:

Andrea Camerini - Voce, flauto, harmonium, loop



www.ilsognosuonievisioni.it