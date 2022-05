Nel Municipio XII, in via Panfilo Castaldi 32, dal 20 al 22 maggio si terrà la manifestazione gratuita Il sogno di Rita. Rita Levi-Montalcini racconta le neuroscienze a cura della Fondazione Ebri Rita Levi-Montalcini.

In programma venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio dalle ore 11 l’apertura del Giardino del Cervello con le installazioni gonfiabili che riproducono le cellule del sistema nervoso (ingressi contingentati con tour di 30 minuti: alle 11.40; 12.20; 13.40; 14.20).

Sabato 21 maggio alle ore 11 e domenica 22 maggio alle ore 10 e 12, per bambini dagli 8 anni, si svolgerà il laboratorio artistico Decisioni ben costruite, ideato e condotto dall’artista Cristina Ottonello, per spiegare attraverso l’arte partecipata come funzionano i modelli per fare previsioni. Nel pomeriggio di tutti e tre i giorni: alle ore 14.30 per bambini di 4-6 anni si terrà il laboratorio “Sentire” la natura: empatia ed ecologia sul legame tra il rispetto per la natura e l’empatia; alle ore 16, per bambini di 7-11 anni il laboratorio Te lo avevo detto! sulle azioni necessarie contro i cambiamenti climatici; alle ore 18, per adulti (dai 18 anni) si svolgerà invece In your shoes, laboratorio di storytelling ideato e condotto dall’artista Angela Sajeva, per raccontare l’empatia e spiegare cosa sono i neuroni specchio. La partecipazione agli eventi e ai laboratori è gratuita con prenotazione obbligatoria via mail a eventi@ebri.it. Gli iscritti al laboratorio accedono automaticamente anche al “Giardino del Cervello”.