"Il sogno di Aiace", il dramma di Sofocle nella rilettura di Ghiannis Ritsos sull'Appia Antica

"Attraversamenti. La via Appia tra pietra e visione", il progetto che esplora, attraverso le arti performative, il legame tra paesaggio, arte, archeologia, presenta sabato 6 luglio alle 21, presso la Chiesa di San Nicola (davanti al Mausoleo di Cecilia Metella), "Il sogno di Aiace", la tragedia di Sofocle nella rilettura di Ghiannis Ritsos; scritta tra il 1967 e il 1969, descrive un eroe pieno di dolore per non essersi aggiudicato le armi di Achille dopo la sua morte, accecato da Atena; Aiace fa strage di greggi, credendo di vendicarsi sugli Achei, ma una volta tornato in sé, però, non riesce a sopravvivere alla vergogna. Dai fasti delle vittorie fino al grottesco tragico epilogo, Viola Graziosi veste i panni dell’eroe attraverso le sue parole e le sue folle azioni, fino ad assumerne quasi le sembianze.

"Nel mettere in scena oggi questo testo – ha spiegato il regista Graziano Piazza – ho voluto capovolgere le parti per interrogare il lato femminile, sensibile dell’eroe, quella voce muta che finalmente arriva al centro della scena e prende parte alla battaglia del vivere. L’Aiace di Ritsos è un eroe per forza, umiliato dall’impotenza della ‘normalità’, di ciò che gli altri gli impongono di essere, un Uomo che combatte le sue vicende quotidiane, teso verso un percorso mitico, ma a cui il destino fa compiere azioni ridicole e che, infine, scopre la liberazione di perdere ogni cosa".

"L’Aiace al femminile – ha detto Viola Graziosi – è stato il mio primo monologo teatrale, il primo incontro diretto con gli spettatori. È un personaggio che mi ha insegnato il coraggio, la forza, ma anche la forza della fragilità, del mettere a nudo la propria anima. È un testo – ha continuato l’attrice - che mi sta particolarmente a cuore soprattutto nell’anno in cui ho perso mio papà e mio nonno, i due capostipiti della mia vita. Ritsos è forse il più grande poeta del ‘900, scriveva all’epoca dei Colonnelli e usava i personaggi del mito per parlare della sua condizione. Credo che anche noi, attraverso le sue parole possiamo riscoprire la nostra condizione. L’abbaglio della vita, il delirio delle maschere e degli inganni, la meraviglia di riscoprirsi parte del tutto di fronte all’infinito giorno che si desta”.

"Attraversamenti. La via Appia tra pietra e visione" è promosso dal Parco Archeologico dell’Appia Antica con il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo e ideato in collaborazione con la Rete dei Teatri di Pietra.