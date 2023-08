"Il signore degli anelli": spettacolo e osservazione astronomica

Il 5 agosto, a partire dalle ore 21.30, il Geomuseo Planetario di Rocca di Cave, in collaborazione con Le Nove Muse Onlus, organizza una serata dedicata al Pianeta Saturno, il gigante gassoso dai celebri anelli.



La serata prevede prima uno spettacolo al Planetario di Rocca di Cave con tecnologia full dome per un viaggio immersivo nello spazio ,commentato in diretta, a cui seguirà una osservazione astronomica del cielo estivo a occhio nudo e con telescopi professionali, grazie a cui sarà possibile individuare nel cielo la caratteristica forma del Pianeta Saturno.



L'evento sarà guidato dai nostri esperti divulgatori scientifici, che condivideranno con passione la loro conoscenza riguardo Saturno e il Sistema solare. Sarà un'opportunità imperdibile per imparare fatti affascinanti, curiosità e scoperte recenti riguardanti questo meraviglioso pianeta.