Il seminario sul jazz e il concerto di Roberto Gatto all' Ex Cartiera Latina di Roma

Il 4 luglio all'Ex Cartiera Latina (Via Appia Antica 42, Roma) si svolgerà un evento speciale dedicato alla formazione e all'intrattenimento musicale. Il batterista Roberto Gatto, accompagnato dal suo ImperfecTrio (Marcello Allulli, sax; Pierpaolo Ranieri, basso) dalle ore 17.00 terrà il seminario "Interacting with ImperfecTrio", un incontro aperto a musicisti e appassionati di musica.



Attraverso le composizioni originali del trio e i brani registrati nel loro primo disco “To be ImperfecTrio” si svilupperà un discorso che andrà ad abbracciare il jazz tradizionale fino al contemporaneo, passando per mondi che hanno contaminato e stimolato la creatività e visione dei tre artisti come la musica rock progressive, classica ed elettronica. Si consiglia a tutti i partecipanti di portare il proprio strumento , nel caso in cui alcuni esempi vengano provati insieme al trio.



A seguire, dalle ore 21.00 sul palco del teatro dell'Ex Cartiera, si svolgerà il concerto dell'ImperfecTrio, che proporrà brani originali e alcuni standard della tradizione jazz con una lettura originale: autori come

Thelonious Monk e Duke Ellington verranno interpretati in un modo innovativo, riscoprendone così anche le illimitate doti compositrici, in una direzione completamente nuova.



L'evento si colloca all'interno della cornice dell'"Appia Antica Chamber Music Festival", la rassegna di concerti organizzata da Promu - All For Music, che si svolgerà all'Ex Cartiera dal 3 al 10 luglio.



Orario inizio seminario: 17.00

Orario inizio concerto: 21.00

Il contributo per l’ingresso all'evento (seminario + concerto) è di 15 euro



Per maggiori informazioni contattare: info@promu.it