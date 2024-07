Il santuario dell'archetto e le "Madonnelle" di Trevi

Una visita guidata in serale nel Rione Trevi per andare alla scoperta di un piccolo grande tesoro “nascosto” di Roma: il Santuario della Madonna dell’Archetto, dichiarato monumento nazionale d’arte! La sua storia inizia nel 1690 quando la marchesa Alessandra Mellini Muti Papazzurri incaricò il pittore bolognese Domenico Muratori di dipingere un’immagine della Vergine che alla fine del Settecento fece il prodigio: mosse gli occhi e pianse! Fu così che nel 1851 il marchese Alessandro Savorelli Muti Papazzurri, proprietario dell’adiacente Palazzo Balestra, incaricò l’architetto Virginio Vespignani di costruire intorno all’immagine – per protezione – il piccolo tempio, un gioiello di arte neorinascimentale. Una visita che ci condurrà all’interno di questo prezioso scrigno, ammirando poi le numerose “Madonnelle” di Trevi sorte immediatamente nei pressi. Impossibile mancare: ti aspettiamo!



Quando: Domenica 14 Luglio alle ore 19:00



Appuntamento in Piazza della Pilotta, davanti alla Pontificia Università Gregoriana



Costi: € 12 a persona + €5 offerta santuario. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it