Il ritmo del sacro nella danza degli elementi, la mostra

S’inaugura il 22 Marzo alle 18:30, presso Quintessenza caffè gourmet in Via Sabotino 13, la Personale di Alessia Marinelli “Il Ritmo del Sacro nella danza degli elementi”.

Saranno visibili, presso la location nel cuore di Prati a pochi passi da Piazza Mazzini, una ventina di tele realizzate dalla giovane artista romana. Le opere sono vivaci e vitali, rammentano con i loro colori l’intensità di vita del Fauvismo movimento di avanguardia degli inizi del novecento. Nella sua ricerca la Marinelli spiritualizza forme e colori, consentendo al visitatore un viaggio interiore.

Cosi afferma il Curatore Giuseppe Ussani d’Escobar nel testo in catalogo: “nell’opera “Ovunque tu sia” le pennellate di Alessia vanno a creare, nella parte alta dell’opera, delle forme curvilinee che galleggiano in una dimensione irreale; questi archi sembrano ricercare una loro identità, una loro dimensione umana e divina, vanno quasi a dare vita a dei semicerchi, che ricordano la luminosità e le tentazioni spirituali dei cerchi di Robert Delaunay (Parigi 1885 – Montpellier 1941); nel mentre, nella parte inferiore della tela, accade che si vada sviluppando una verticalità di linee che mirano a intersecarsi con il fondale degli archi sovrastanti, esplorando la medesima verticalità di Franck Kupka (Opocno 1871 – Puteaux 1957) che affermava esserci “… nella verticale la maestà della statica, essa contiene al tempo stesso l’alto e il basso, li riunisce, divide lo spazio orizzontalmente … in una serie di parallele la verticale diventa l’attesa … che si diffonde nell’orizzontale”.

L’arte della Marinelli dialoga con la musica a lei contemporanea, in particolare con i messaggi densi di significato e contenuti del rapper Wenfri e rende omaggio con l’opera “Non c’e spazio nello spazio” alla canzone “Quello che non ho” e al video ad esso collegata; come sostiene il Curatore della mostra: “La visione e l’elemento fantastico si concretizzano nel dipinto nel quale un uomo, abbigliato allo stile del Wenfri del video, avanza su un ponte di legno che viaggia all’infinito; l’opera è permeata da un enigma metafisico e l’inquietudine plasma l’atmosfera, l’assorbe. L’immagine risulta fluttuante, tutta la struttura potrebbe rovesciarsi, non vi è stabilità, la figura umana è congelata in un tempo bloccato e infine la frase “quello che non ho”, derivata dal testo della canzone, si accorda perfettamente allo stato d’animo del passante, del pellegrino, dedito alla ricerca inesausta della chiave grazie alla quale poter interpretare la realtà che lo circonda e che lo assedia. In conclusione l’arte di Alessia alimenta in noi la sete di infinito che appartiene a tutti gli uomini di tutti i tempi”.

La Personale sarà visitabile dal 22 Marzo al 23 Aprile 2024 presso Quintessenza caffè gourmet in Via Sabotino 13 – 00195 Roma dal lunedì al sabato: 09:00 – 21:00; la domenica: 09:00 – 14:00.

Info: Cellulare +39 334 2406735; Quintessenza caffè gourmet Tel. +39 06 39376963