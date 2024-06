Una passeggiata serale indimenticabile per andare alla scoperta della Roma più vera e caratteristica: il Rione Monti e l’antica Suburra! Questo quartiere della città è infatti uno dei più antichi e la sua costruzione risale all’epoca della fondazione stessa di Roma, quando era un luogo destinato alle case popolari e abitato soprattutto da gente comune, spesso malfamata.

Nel corso dei secoli la zona della Suburra ha subito numerose trasformazioni fino a divenire uno dei quartieri più famosi di Roma, chiamato oggi Rione Monti, che con le sue bellezze e particolarità attira ogni giorno migliaia di persone in cerca del lato più originale dell’Urbe!

La passeggiata non prevede ingressi a siti o monumenti lungo il percorso.



Quando: Sabato 6 Luglio 2024 ore 19:30



Appuntamento in Piazza della Suburra all’uscita della Metro B Cavour



Costi: € 12 a persona. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it