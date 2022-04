Il Rinascimento a Roma: passeggiata tra Campo dei Fiori e via Giulia

Sabato 16 aprile 2022, ore 17:30 (vedi info in fondo alla pagina)



Nel cuore della città moderna, intorno a corso Vittorio Emanuele, si sviluppano alcune tra le piazze romane più famose nel mondo. Ed è proprio da una di queste che vogliamo partire per accompagnarvi in una suggestiva passeggiata.

La visita inizierà infatti nella bellissima piazza di Campo dei Fiori, famosa per il suo antico mercato e per le sue osterie, e in passato luogo deputato alle esecuzioni capitali. Il percorso di visita proseguirà poi nella contigua piazza Farnese, vero e proprio quartier generale della famiglia di papa Paolo III. Infine si continuerà verso la pittoresca via Giulia, importante arteria stradale realizzata per volere di Giulio II della Rovere in un progetto di continuità e di espansione urbanistica della città, teso alla sempre maggiore valorizzazione dell’area di Trastevere e del Vaticano.



ESPERIDE RICORDA:



Tutte le visite guidate saranno condotte nel rispetto delle normative vigenti. La prenotazione vale come tacita accettazione.

Contributo: 10€ intero, 5€ ridotto (under 18, disabili e portatori di handicap). Non inclusi: quota associativa annuale per chi non è iscritto: 4 € (vedi sezione regolamento) Il noleggio degli auricolari è obbligatorio e incluso nel contributo richiesto.