Il ricordo del pittore Gino Rossi al Teatro Narzio

Compagnia Centro Teatrale Meridionale di Domenico Pantano (cast in definizione) in “Il Colore Della Forma” Di Marco Schiavon per la regia di Angelo Longoni. Il testo, una novità italiana finora mai rappresentato (tratto da una storia vera), ha ricevuto il PRIMO PREMIO CENDIC (Centro Nazionale di Drammaturgia Contemporanea) nell'anno 2018 con una cerimonia tenuta al Teatro Argentina di Roma.

La storia del pittore Gino Rossi, realmente esistito molto considerato per le opere realizzate, ma poi per una malattia mentale rinchiuso in manicomio senza riuscire più ad essere creativo viene accompagnato da una compagnia di 8 attori in scena. Alla base del testo c'è una forte denuncia al sistema sanitario di allora dove l'ammalato mentale veniva quasi torturato e tenuto gravissime in condizioni.

In Scena il 6 aprile 2024 ore 21.00