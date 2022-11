Il Regno di Babbo Natale a Vetralla

Torna a Vetralla il Regno di Babbo Natale, uno dei più famosi Villaggi di Natale del Lazio, Siamo in provincia di Viterbo, in un luogo incantato che fino all'8 gennaio accoglie 7 giorni su 7 gli amanti del Natale.

Una vasta esposizione di decorazioni natalizie che viaggiano da tutta Europa per raggiungere Vetralla, il piccolo paese della provincia di Viterbo. Ogni anno sono oltre 600.000 le persone che partono da ogni parte d’Europa per visitare questo magico regno che, nel tempo, è diventato un vero e proprio luogo cult per gli amanti del Natale.

Di negozi ne esistono molti, ma nonostante il Regno di Babbo Natale sia indubbiamente tra i meglio forniti, ciò che spinge tutta questa gente ad entrarvi è la voglia di partecipare all’esperienza che il Regno di Babbo Natale ogni anno dona e garantisce. Alla base c’è l’Amore di una famiglia che “ci crede davvero” e che passa tutto l’anno a costruire e migliorare questo magico mondo abitato da luci, musiche, spettacoli, decorazioni e soprattutto personaggi unici, ormai diventati universali ed entrati per direttissima nel cuore di tutti.

Il Regno di Babbo Natale 2022

Nel 2022 il Regno di Babbo Natale di Vetralla compie 10 anni e tante saranno le novità da non perdere in questa edizione natalizia. I visitatori vengono sempre accolti dalla frizzante allegria degli Elfi del Regno che intrattengono bambini da 0 a 1000 anni in un percorso incantato che ora faremo insieme.

C'è poi la porta del Natale che immerge in un magico percorso tra sogno e realtà. Inizia così un viaggio nel Regno di Babbo Natale. Si apre una porticina per ritrovarsi all'interno di un luogo magico dove spazio e tempo non ci sono più. Un tunnel porta dritto verso il portale dove è appesa l'antica insegna magica che ha dato vita al Regno di Babbo Natale. Un passo oltre quella soglia e ci si rende subito conto che qualcosa sta cambiando. Ognuno potrà risvegliare la capacità di tornare a vedere e sentire con il cuore, proprio come quando sol di cuore eravam fatti.

Presenti a Vetralla anche l'Officina degli Elfi, il Villaggio degli Elfi, il paese di Babbo Natale. Un magico percorso dove incontrare i simpatici, instancabili e sempre iper-indaffarati assistenti di Babbo Natale. Attenzione perché di tanto in tanto potreste imbattervi nei frenetici preparativi della Pasticceria, della Falegnameria e della Sartoria dei 100% Elfetti.

C’era una Torta… 10 anni insieme

Nel bel mezzo del bosco che abbraccia il villaggio degli Elfi si scorge una sala da pranzo arredata di tutto punto! Al centro svetta una torta gigantesca. C’è nell’aria profumo di dolcetti e l’atmosfera è quella di una giornata piena di allegria e spensieratezza… sta per iniziare una grande e indimenticabile festa!

Nel 2012, Quattro ragazzi, in un periodo molto difficile e in un gazebo poco più grande di un garage, sceglievano di fare del proprio amore per il Natale un lavoro da cui ripartire, per nulla consapevoli che quella scelta avrebbe cambiato il Natale a milioni di persone e che il 2022 sarebbe stato l’anno in cui festeggiare 10 tutti insieme 10 anni di Regno di Babbo Natale!

Presenti, ovviamente, Babbo Natale e la Casa di Babbo Natale dove imbucare la letterina, visitare le stanze della casa ed incontrare Babbo Natale.

Si lascia la casa di Babbo Natale alle spalle per entrare nel Tunnel dei Mille dolci. Un incredibile percorso fatto di colori, luci e tanti tanti tanti dolcetti natalizi preparati (e anche assaggiati) con amore dalla famiglia orsetti. C'è, ancora, il Bosco Ghiacciato, l'unico freddo che riscalda il cuore. Un percorso che prosegue nella magia dei ghiacci. L'unico luogo d'incanto dove Pinguini e Orsi Polari si incontrano per la prima volta e accolgono insieme alle amiche renne gli sguardi sognanti di ogni bambino. E, infine, le Stanze del Regno, storico shop del Regno di Babbo Natale.

Foto dal sito www.ilregnodibabbonatale.it