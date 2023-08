"Il Re Sole": spettacolo al planetario e osservazione astronomica del Sole

Il Geomuseo Planetario di Rocca di Cave, in collaborazione con Le Nove Muse Onlus, organizza per domenica 6 agosto alle 10.30 lo spettacolo con osservazione astronomica diurna “Il Re Sole”: un evento adatto a tutti gli amanti dell’astronomia e delle meraviglie celesti.



Il programma della giornata prevede uno spettacolo al planetario dedicato alla nostra Stella a cui seguirà una osservazione sicura del Sole, grazie all'uso di strumentazioni all'avanguardia, con cui scrutare il Sole in tutta sicurezza. I nostri esperti saranno a vostra disposizione per fornire informazioni dettagliate sul Sole, i suoi fenomeni e i segreti del nostro sistema solare.



L'evento sarà un'ottima opportunità per imparare e soddisfare la vostra curiosità sull'astronomia. I nostri divulgatori scientifici saranno felici di rispondere alle vostre domande.



Durante l'evento, sarà possibile acquistare bevande e snack presso il nostro bookshop per rilassarsi e rinfrescarsi.



L'evento è aperto a tutti, famiglie, studenti, appassionati di astronomia e curiosi dai 4 anni in su.



Il costo dei biglietti è di € 12.00 per gli adulti e di € 8.00 per i ragazzi sotto i 12 anni



Potete prenotare dal link: https://bit.ly/resole6agosto