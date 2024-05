Il rapporto tra musica e poesia nel recital del pianista Costantino Catena

Domenica 26 maggio, alle ore 18:30, nella affascinante sede del Convento di S. Maria ad Nives di Palazzolo affacciata sul lago Albano e sul mare e che ringraziamo per la disponibilità e collaborazione, il pianista Costantino Catena, molto apprezzato per la dote di unire “al cesello virtuosistico un cantabile di assoluta bellezza sonora”, proporrà di Liszt i Tre Sonetti del Petrarca, a seguire quattro delle Novelle di Schumann e per concludere la Ballata n.3 di Chopin.

Un percorso tra le mille sfaccettature della passione d’amore che è anche un percorso nel rapporto tra musica e poesia.

Dalla lettura lisztiana di tre Sonetti del Petrarca (“Benedetto sia ‘l giorno” – “Pace non trovo” – “I’ vidi in terra angelici costumi”) che traduce in musica la sublime complessità descrittiva del testo poetico con esiti di straordinaria qualità artistica, alla supposta influenza delle “Ballate e Romanze” di Adam Mickiewicz su Chopin in particolare per la Ballata n.3 che si rifarebbe alla vicenda di amore e morte (narrata da Mickiewicz) del giovane innamorato della bellissima ninfa Undine e da lei trascinato nei gorghi (però Chopin, che aveva letto con ammirazione Mickiewicz, negò sempre ogni dipendenza letteraria della sua musica affermandone la totale autonomia artistica). Nel mezzo la dichiarazione d’amore di Robert Schumann per Clara Wieck: le Novellette op.21. Il ciclo più lungo e ambizioso che Schumann abbia scritto e che, come Robert scrive a Clara, chiamò “Novelletten perché il tuo nome è Clara come quello della Novello, e perché Wiecketten purtroppo non suonava così bene!”. Clara Novello era una bella e famosa cantante che furoreggiava a Lipsia, chissà cosa avrà pensato Clara Wieck di questa dichiarazione scherzosa e appassionata.

I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati sono realizzati dalla COOP ART di Roma (Socio AIAM) con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Lazio.

