"Il racconto delle emozioni", laboratorio multisensoriale a Technotown

Nell’ambito del progetto “Inclusive Memory. Inclusive Museums for well-being and health through the creation of a new-shared memory” (Musei inclusivi per il benessere e la salute attraverso la creazione di una nuova memoria condivisa), finanziato dal programma europeo Erasmus+ e che vede Zètema Progetto Cultura come partner, giovedì 23 maggio alle ore 10.00, presso la Sala Teatro Scientifico di Technotown, l’hub della scienza creativa di Roma Capitale, si terrà un incontro di presentazione aperto a tutti e gratuito sui temi del progetto e sul progetto stesso.

L’obiettivo principale del progetto Inclusive Memory è favorire la condivisione e l’inclusione sociale anche e soprattutto per persone che hanno “caratteristiche protette”, partendo dalla considerazione che i musei sono luoghi di apprendimento esperienziale, in grado di favorire salute e benessere grazie al legame con l’arte.

Secondo un’ottica di museo per tutti, diventa sempre più rilevante progettare percorsi innovativi, basati ad esempio sull’uso di strumenti digitali, così come sviluppare competenze trasversali negli operatori culturali e museali ed anche nei caregiver e nei professionisti dei diversi settori necessari per una reale inclusione, prima durante e dopo la visita.

Cuore dell’incontro sarà il laboratorio multisensoriale “Il racconto delle emozioni” condotto da Francesca Fiorucci. Dopo una premessa teorica su come percepiamo, i partecipanti al workshop saranno invitati a costruire un racconto/oggetto con i sensi e a condividerlo, creando così una memoria, personale e sociale condivisa.

Info e prenotazioni, fino ad esaurimento posti, allo 0606068 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00)