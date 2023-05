Il Purdue University Wind Ensemble in concerto alla Sapienza

Lunedì 29 maggio alle ore 18.00 l’Aula magna del Rettorato della Sapienza Università di Roma ospiterà l’orchestra di fiati della Purdue University (Fort Wayne - Indiana), diretta dal Maestro Daniel Tembras. Il concerto rappresenta l’ultima data del tour europeo e l’unico appuntamento in una università.



Ad introdurre i colleghi americani sarà una delle orchestre di Sapienza, MuSa Classica diretta dal Maestro Francesco Vizioli, che aprirà il concerto con una suite tratta dal balletto “Romeo e Giulietta” di Sergej Prokof’ev.

Sarà poi la volta del Purdue University Wind Ensemble che proporrà il seguente programma con i suoi 49 musicisti e i solisti Paul Lorenz al sassofono e Hamilton Tescarollo al pianoforte:



Andrew David Perkins - Société Blue (Jazz Manouche Symphonique)

George Gershwin - A Gershwin Fantasy (sax solo)

David Maslanka - Hymn for World Peace

Donald Grantham - J.S. Dances (piano feature)

Dennis Llinás - Un Cafecíto

John Philip Sousa - Stars and Stripes Forever



L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria entro il 27 maggio al link: https://bit.ly/concertomusapurdue



Info: https://www.sapienzacrea.uniroma1.it/

https://www.facebook.com/musa.musicasapienza/



Email musica.sapienza@uniroma1.it - tel. 0649914108