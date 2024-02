Il Principe delle tenebre a Centrale Preneste

Per la rassegna “Infanzie in gioco 2023-24” a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) domenica 18 febbraio alle ore 16.30 va in scena lo spettacolo "Il Principe delle tenebre" della Compagnia Ruotalibera Teatro. Il testo è di Fabio Traversa, la regia è di Tiziana Lucattini, sul palco ci sono Valentina Greco, Tiziana Lucattini e Fabio Traversa.

Ispirato alla fiaba popolare “Naso d’Argento” e alle atmosfere misteriose di Nosferatu, capolavoro di Friedrich Wilhelm Murnau del 1922, lo spettacolo accoglie le suggestioni espressioniste del cinema tedesco nel bianco e nero di scene e costumi, nel disegno dalle linee distorte, nelle luci contrastate, nelle didascalie da cinema muto.

Con rimandi al Frankenstein Junior di Mel Brooks e a una certa leggerezza da commedia dell’arte, nel lavoro è implicito il tema dell’affrancamento femminile dal potere maschile. Un distinto e ricco signore, anemico e solo, con uno strano naso d'argento, attira nel suo castello tre giovani figlie di una povera lavandaia che lo seguono, una dopo l’altra, col miraggio di cambiar vita. Ma Lucia, la minore e la più avveduta delle tre, farà prendere alla storia una piega imprevista.

Adatto dai 6 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 7 euro.

Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.