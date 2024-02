regia di Antonello Costa



con Antonello Costa, Annalisa Costa, Gianpiero Perone e il corpo di ballo.



Il nuovo Teatro Orione è pronto a rispondere all’energia travolgente di Antonello Costa, tra i più originali ed eclettici artisti dello spettacolo italiano, nonché comico completo. In occasione del suo trentasettesimo anniversario nel mondo dello spettacolo, Antonello porterà sul palco un grandissimo varietà dal titolo "Il Principe del Varietà", in scena dal 9 al 12 maggio 2024.

Con quasi 4 mila spettacoli all'attivo, più di 2 milioni di chilometri percorsi, e una vasta produzione discografica e videografica, da oltre tre decenni, Antonello incanta il pubblico con la sua versatilità e il suo talento.

"Il Principe del Varietà" promette di riportare alla ribalta l'arte del varietà con una nuova luce e una nuova energia. L’artista coinvolgerà gli spettatori in un'esperienza interattiva, permettendo loro di diventare protagonisti e giudici, scegliendo tra 17 tecniche comiche la disciplina principe del varietà attraverso l'utilizzo di un QR code. Insieme ad Antonello, lo spettacolo vanta la partecipazione di Annalisa Costa, Gianpiero Perone e un bellissimo corpo di ballo, che contribuiranno a rendere ancora più completa l'esperienza.

Con una gamma di tecniche comiche che spaziano dal mash up alla parodia, dal calembour alla comicità demenziale, Antonello canterà, ballerà e porterà in scena tutto il meglio del suo enorme e brillante repertorio.



Il Principe del Varietà

Giovedì 9, Venerdì 10, Sabato 11 Maggio 2024 ore 21.00

Domenica 12 Maggio 2024 ore 17.30

Nuovo Teatro Orione Via Tortona, 7 - Roma

Biglietti: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/il-principe-del-varieta/230424