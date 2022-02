"Il porto di Claudio e di Traiano: una meraviglia da scoprire", la visita guidata

*€10 intero *€5 sconto bambini da 6 a 18 anni *Pacchetto famiglia : 1gratuito per il secondo figlio.

La magia di camminare sulle antiche acque di Portus, il Porto Imperiale di Roma, immersi nella natura.

Passeggiare sulle antiche banchine dove venivano scaricate le merci, provenienti da ogni parte dell'Impero. Attraversare l'antico canale d'imbocco, in direzione del grande bacino esagonale, immaginando ormeggiate le possenti imbarcazioni dalle grandi vele quadrate... i rematori abili e addestrati...i capitani pronti a sfidare i mari... in un viaggio che porterà ad apprezzare un sito troppo importante per restare ancora così poco conosciuto...

Quando? Domenica 6 febbraio . Alle ore 10.20 all'ingresso della città di Portus in Via Portuense 2360, Fiumicino, antistante il civico 2329, sotto il viadotto di via dell'Aeroporto di Fiumicino.

Informazioni sui costi e prenotazioni:

Al fine di rendere più agevole a visita guidata e nel rispetto della distanza di sicurezza, è necessario il noleggio di auricolari (rigorosamente sanificati) al costo di 2,00 a persona

Si richiede l'invio di una mail a:

10guidesofrome@gmail.com oppure un SMS o Wattsapp al numero 3478211642

*Si raccomanda il rispetto delle regole di distanziamento e l'uso della mascherina.

*Richiesto il Supergreen Pass

GUIDA : Alba cell. 3478211642

Consiglio per il parcheggio:

A pochi metri di distanza dal luogo dell'appuntamento, sarà possibile usufruire del parcheggio che si trova di fronte il Cimitero di Fiumicino, sempre su via Portuense.