"Il piede destro di Byron" al Teatro Manzoni: Alberto Toso Fei sul palco con Giancarlo De Cataldo

Lunedì 8 maggio alle 21, per Scrittori in scena al Teatro Manzoni di Roma, lo scrittore e saggista veneziano Alberto Toso Fei presenta il suo romanzo Il piede destro di Byron, edito da Marsilio. Sul palco con l’autore un ospite d’eccezione, lo scrittore Giancarlo De Cataldo.

Veneziano dal 1351, lo hanno definito “il narratore più pop di Venezia” e con i suoi libri fa numeri da bestseller. Dalle antiche leggende della tradizione orale, ai graffiti (oltre 6000 mai mappati prima d’ora in un libro unico nel suo genere “I graffiti di Venezia”), alla storia meno conosciuta, Alberto Toso Fei lavora da sempre per portare alla luce quella Venezia altra che non è quella delle cartoline o delle cronache… O portare narrazioni speciali, come le mille e una notte veneziane raccontate dall’ultimo Ottomano della Serenissima, fino a gareggiare al Premio Strega con la graphic novel “Orientalia”.

Ora esce il suo primo romanzo "Il piede destro di Byron" edito da Marsilio, che sarà tenuto a battesimo da alcuni dei maggiori scrittori di gialli e di noir italiani: dai primi di maggio Carlo Lucarelli lo presenterà a Bologna, Giancarlo De Cataldo a Roma, Piero Colaprico a Milano, Bruno Morchio a Genova. A Venezia, invece, per il debutto "presteranno" le loro voci al protagonista e alla sua alter ego femminile, gli attori Andrea Pennacchi e Ottavia Piccolo.

Tra Sherlock Holmes e Dylan Dog, il primo romanzo di uno dei più grandi conoscitori della storia, dei misteri e delle leggende della Serenissima. Così è presentato da Marsilio.

E Giancarlo De Cataldo nella fascetta di presentazione del libro “Con impareggiabile maestria narrativa Alberto Toso Fei fa splendere nelle sue pagine gli eterni e unici misteri di Venezia”

Protagonista è un investigatore per caso, naturalmente veneziano… Alessandro Nicoli indaga nella storia e nei misteri che racchiude ancora quella città incantata che è Venezia, nonostante l’assedio turistico, l’acqua alta, le grandi navi. Tutto questo permette una narrazione diversa su Venezia, molto curiosa e avvincente.