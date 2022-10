Il Piccolo Principe, lo show al Sistina

Il Piccolo Principe, il libro più amato e letto di tutti i tempi, diventa uno spettacolo e arriva nei teatri più importanti d'Italia nel 2023.

La prima tappa sarà proprio a Roma, al Teatro Sistina, dal 1 al 12 febbraio. Poi lo show arriverà a Bologna, a Torino, a Firenze e a Milano.

Il Piccolo Principe diventa uno show

Il Piccolo Principe è una storia che tutti conoscono ma nessuno ricorda. Questa è la prova che il concetto che ribadisce l’autore corrisponde a verità: gli adulti non pensano mai alle cose veramente importanti. Quali sono le cose importanti? Sono quelle che gli adulti ci hanno insegnato da bambini e che abbiamo dimenticato diventando adulti. Spetta quindi al Piccolo Principe, eterno bambino, rinfrescarci la memoria. La rappresentazione di questa storia che tutti conoscono ma nessuno ricorda, si snoda attraverso i tanti linguaggi che il racconto, la musica, il canto, il circo, gli elementi scenografici e, più in generale, il teatro performativo offre.

Non è uno spettacolo di prosa, non è un musical, non è un circo, non è un’istallazione. Ma è un po’ di tutto questo perché ogni verità svelata, ogni personaggio, ogni snodo della vicenda attinge allo strumento più adatto ad arrivare allo spettatore. Ogni scena non si ferma agli occhi o alle orecchie o all’olfatto. Quelli sono solo le porte sensoriali per arrivare alla destinazione finale: il cuore di ogni spettatore. Restando fedeli al testo dell’autore, in questa rappresentazione le parole non sono tante e il racconto si affida all’immaginario visivo. Le verità sono semplici e diventano assolute in questa semplicità. Sempre nel testo originale, l’autore stesso ha inserito i disegni perché l’immagine è il primo tassello dell’immaginario e, come dice lui, fissare un’immagine aiuta a non dimenticare e a rendere reale ciò che se fosse solo raccontato non sarebbe creduto.

Fa riflettere questa importanza data all’obiettività di un’immagine in un’epoca in cui la fotografia stessa era agli inizi e non così diffusa. Quasi un presagio dell’importanza che un secolo dopo avrebbe avuto nelle nostre vite.

Tutte le date de Il Piccolo Principe al teatro

Dall’1 al 12 febbraio 2023 - Teatro Sistina, Roma

Dal 16 al 19 febbraio 2023 - Teatro Celebrazioni, Bologna

Dal 23 al 26 febbraio 2023 - Teatro Colosseo, Torino

Dal 2 al 5 marzo 2023 - Tuscany Hall, Firenze

Dal 23 marzo al 2 aprile 2023 - Teatro Repower, Milano