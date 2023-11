Il pianista Giovanni Bellucci a Ostia Antica

Ostia Antica, Roma, Sala Riario, 10-11 novembre 2023, ore 20:45. Il celebre pianista Giovanni Bellucci torna ad esibirsi nel meraviglioso borgo rinascimentale di Ostia Antica, a Roma: due concerti con due diversi programmi di recital che avranno luogo venerdi 10 e sabato 11 novembre alle ore 20:45 presso la Sala Riario.

Si tratta di un duplice evento di grande interesse artistico, che mette a confronto Johann Sebastian Bach e i compositori di epoche posteriori che si sono ispirati alle sue opere, da Mozart a Dallapiccola passando per Beethoven, Liszt, Chopin e Busoni. Giovanni Bellucci, protagonista e ideatore del progetto, è uno dei più stimati musicisti del nostro tempo: più volte premio “Editor’s choice” di Gramophone, per la rivista britannica “è un artista destinato a continuare la grande tradizione italiana, storicamente rappresentata da Busoni, Zecchi, Michelangeli, Ciani, Pollini”.

A proposito delle sue scelte di repertorio, il pianista italiano ha dichiarato “la musica dei grandi artisti entra nelle coscienze individuali in modo talmente profondo da non conoscere ostacoli. Bach come punto di partenza ma anche come traguardo: Beethoven, Chopin, Liszt, lo stesso Luigi Dallapiccola, compositore del’900 di straordinaria sensibilità e ingegno del quale eseguirò il sintetico Quaderno Musicale di Annalibera, erano grandi ammiratori di Bach. Il nome Bach, tradotto dal tedesco, significa ruscello. Beethoven, giocando con le parole sul significato letterale del nome di Bach, disse argutamente: "nicht Bach, sondern Meer”, “non un ruscello, ma un mare". Così, immergersi nello studio, nell’esecuzione e nell’ascolto di opere di Bach diventa un’esperienza di grande intensità e spiritualità”.

Un programma intenso e articolato, quello proposto dal Maestro Bellucci, che ha appena affrontato con successo, unico al mondo, l'entusiasmante sfida di eseguire in concerto e registrare in disco le 32 sonate per pianoforte, i 5 concerti per pianoforte e orchestra e le 9 sinfonie di Beethoven (queste ultime, trascritte al pianoforte da Liszt, sono recentemente state pubblicate in un cofanetto di 5 CD edito dalla Brilliant Classics).



Venerdi 10 novembre il recital comprenderà meditazioni, fantasie, toccate, canoni, speculazioni contrappuntistiche e fughe, e si potranno ascoltare musiche di J.S. Bach, Beethoven, Chopin, Dallapiccola, Liszt, Schumann, Stradal, Tausig, Wagner. Di Bach verranno eseguite opere come la celebre Toccata e Fuga in Re minore BWV 565 e brani tratti dal Clavicembalo ben temperato.



Sabato 11 il programma di Giovanni Bellucci sarà costruito sulle sacre scritture, su punizioni divine, leggende, miracoli, ideali eroici e umane debolezze: verranno eseguiti brani di J.S. Bach, Bagge, Bauer, Bellini, Busoni, Chopin, Klindworth, Liszt, Mozart, Siloti, Verdi. Del repertorio bachiano il Maestro interpreterà, tra le altre, opere come l’Aria sulla IV corda BWV 1068, alcuni Preludi Corali, e rarissime trascrizioni di Arie tratte dalla Cantata 147 e dalla Passione secondo Matteo BWV 244.

Per informazioni e prenotazioni degli ultimi biglietti ancora disponibili scrivere all’indirizzo email recitalprenotazioni@gmail.com o telefonare al numero 3683146157.

Crocevia BACH – Bachian Crossroads

Giovanni Bellucci, pianoforte



Programma:



Venerdi 10 novembre, ore 20,45

Recital 1 “Logos. Cogito ergo sum”

Musiche di JS Bach, Beethoven, Dallapiccola, Liszt, Schumann, Stradal, Tausig, Wagner



Liszt Fantasia e Fuga sul nome BACH S.529/2 (durata 12’)

Dallapiccola Simbolo. Pezzo n.1 dal Quaderno musicale di Annalibera (2’45)

JS Bach Il Clavicembalo ben temperato, Libro II: Preludio e Fuga V in Re maggiore BWV 874 (5’)

Dallapiccola Contrapunctus primus. Pezzo n.3 dal Quaderno musicale di Annalibera (1’10)

Beethoven-Liszt Allegro con brio, dalla V Sinfonia in Do minore op.67 (6’)

Dallapiccola Ritmi. Pezzo n.8 dal Quaderno musicale di Annalibera (1’10)

JS Bach Il Clavicembalo ben temperato, Libro I: Preludio e Fuga I in Do maggiore BWV 846 (4’)

Dallapiccola Colore. Pezzo n.9 dal Quaderno musicale di Annalibera (0’45)

Schumann Träumerei. Pezzo n.7 dalle Scene infantili (Kinderszenen) op.15 (3’)

Dallapiccola Quartina. Pezzo n.11 dal Quaderno musicale di Annalibera (1’20)

Schumann Toccata in Do maggiore op.7 (6’)

Dallapiccola Linee. Pezzo n.4 dal Quaderno musicale di Annalibera (0’40)

Liszt Le mal du pays. Dal ciclo Années de pèlerinage - Première année - Suisse S.160 (5’)

Dallapiccola Ombre. Pezzo n.10 dal Quaderno musicale di Annalibera (1’45)

Liszt Notturno n.3 “Liebestraum” (Sogno d’amore) S.541 (5’)

Dallapiccola Contrapunctus secundus, canon contrario motu - Poco allegretto;"alla Serenata”. Pezzo n.5 dal Quaderno musicale di Annalibera (0’22)

Wagner-Liszt Tristano e Isotta, Scena Finale “Isoldens Liebestod - Morte d’amore di Isotta” S.447 (7’)

Dallapiccola, Andantino amoroso e contrapunctus tertius, canon cancrizans. Pezzo n. 7 dal Quaderno musicale di Annalibera (1’)

Beethoven Introduzione e Fuga a 3 voci, con alcune licenze, dalla XXIX Sonata in Si bemolle maggiore op.106 “Hammerklavier” (12’)

Dallapiccola Accenti. Pezzo n.2 dal Quaderno musicale di Annalibera (0’30)

JS Bach-Tausig Toccata e Fuga in Re minore BWV 565 (9’)

Dallapiccola, Fregi - Molto lento; con espressione parlante. Pezzo n.6 dal Quaderno musicale di Annalibera (1’10)



Sabato 11 novembre, ore 20,45

Recital 2 “Melos e Pathos. Anima e Corpo”

Musiche di JS Bach, Bagge, Bauer, Busoni, Chopin, Klindworth, Liszt, Mendelssohn, Mozart, Rossini, Siloti, Verdi



JS Bach-Busoni Preludio-Corale d’organo in Sol minore “Nun komm' der Heiden Heiland - Ora vieni, salvatore delle genti” BWV 659 (durata 5’)

JS Bach-Busoni Preludio-Corale d’organo in Re minore “Durch Adams Fall ist ganz verderbt - Per la caduta di Adamo tutto è perduto” BWV 637 (1’30)

Mozart-Klindworth Dies Irae, dal Requiem K.626 (1’30)

Liszt Fantasia Quasi Sonata “Après une lecture de Dante”. Dal ciclo Années de pèlerinage - Deuxième année - Italie S.161 (16’)

Liszt Canzone del Gondoliere: Lento doloroso (tratta dall’Otello di Rossini). Dal ciclo Venezia e Napoli. Supplément aux Années de pèlérinage, Deuxième année - Italie S.162 (4’)

Liszt Parafrasi da concerto sul Rigoletto di Verdi S.434 (6’)

JS Bach Polonaise, dalla Suite Francese n.6 in Mi maggiore BWV 817 (2’)

Chopin Polonaise in La bemolle maggiore, op.53 “Eroica” (6’)

Chopin Studio in Do diesis minore, op.10 n.4 “Torrente” (2’)

Liszt Leggenda n.2 “S. Francesco di Paola che cammina sulle onde“ S.175 (9’)

JS Bach-Bagge “Erbarme Dich - Abbi pietà”, Aria della Passione secondo Matteo BWV 244 (5’)

JS Bach-Siloti Aria sulla IV corda BWV 1068 (5’)

Liszt Parafrasi sulla Marcia Nuziale e sulla Danza degli Elfi tratta dalle musiche di scena di Mendelssohn per il “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare (10’)

JS Bach-Bauer “Jesus bleibet meine Freude - Gesù rimane la mia gioia”, Corale dalla Cantata 147 "Herz und Mund und Tat und Leben - Cuore e Bocca e Azioni e Vita” BWV 147 (3’).



Giovanni Bellucci

Biografia dell’artista



Più volte premio “Editor’s choice” di Gramophone, per la rivista britannica Giovanni Bellucci “è un artista destinato a continuare la grande tradizione italiana, storicamente rappresentata da Busoni, Zecchi, Michelangeli, Ciani, Pollini”. “Non esistono dieci pianisti come lui al mondo: egli ci riporta all’età d’oro del pianoforte”. Così il quotidiano Le Monde sottolinea la vittoria di Bellucci alla World Piano Masters Competition di Monte-Carlo, giunta al culmine di una lunghissima serie di affermazioni nei concorsi internazionali: Regina Elisabetta di Bruxelles, Primavera di Praga, Casella di Napoli, Claude Kahn di Parigi, Busoni di Bolzano. “Premio Ferenc Liszt alla carriera”, Bellucci è stato inserito dal magazine Diapason nella Top Ten degli interpreti ideali del compositore ungherese. La ristrettissima selezione lo accosta a Martha Argerich, Claudio Arrau, Alfred Brendel, Aldo Ciccolini, Gyorgy Cziffra, Wilhelm Kempff, Kristian Zimerman.



Giovanni Bellucci si è esibito per i più celebri auditorium, teatri di tradizione e festival: Hollywood Bowl, cui deve il suo debutto americano di fronte a 18.000 spettatori, Golden Hall del Musikverein di Vienna, Performing Arts Society di Washington, Svetlanov Concert Hall di Mosca, Sydney Opera House, Herkulessaal di Monaco di Baviera, Konzerthaus di Berlino, Palais Princier di Monte-Carlo, Sala S. Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, Teatro alla Scala e Teatro Manzoni di Milano, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Grande di Brescia, Teatro Donizetti di Bergamo, Teatro Regio di Torino, Teatro C. Felice di Genova, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Regio di Parma, Teatro Pavarotti-Freni di Modena, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Nazionale di Mannheim, Beethovenfest di Bonn, Wagner Festival di Ginevra, Société Philharmonique di Bruxelles, Prague Spring Festival, Festival di Newport (U.S.A.), Bath Music Festival (Inghilterra), Accademia Nazionale di S.Cecilia, Accademia Filarmonica Romana, Associazione Scarlatti di Napoli, Amici della Musica di Firenze, Amici della Musica di Palermo, Festival Pianistico di Brescia e Bergamo, Ravello Festival, Bologna Festival, Festival di Yokohama (Giappone), Piano Festival di Singapore, Festival di San Pietroburgo, Firkusny Piano Festival di Praga, Blackwater Valley Opera Festival (Irlanda), Festival del La Roque d’Anthéron, Chorégies d’Orange, Festival Chopin a Nohant, Besançon, Cannes, Radio France et Montpellier, Dias da Musica e Beethoven Festival di Lisbona, e per le più prestigiose sale da concerto parigine (Théâtre des Champs-Elysées, Cité de la Musique, Salle Pleyel, Auditorium du Louvre, Salle Messiaen di Radio-France, Salle Gaveau, Théâtre du Châtelet).



Un suo récital alla City Recital Hall di Sydney ha ricevuto il premio “Recital of the year”, attribuito al miglior concerto cameristico australiano dell’anno dal quotidiano Sydney Morning Herald, che in quell’occasione ha premiato - insieme a Bellucci - anche il Maestro Lorin Maazel (per il miglior evento sinfonico). E’ regolarmente invitato da importanti orchestre a prodursi come solista: Los Angeles Philharmonic, Sydney Symphony, BBC Philharmonic, Philharmonique di Monte-Carlo, Russian Philharmonic di Mosca, Sinfonica dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Orchestre National de Belgique, Filarmonica Reale di Anversa, Filarmonica di Liegi, Orchestre National d’Ile de France, Sinfonia Varsovia, Orchestra della Radiotelevisione Svizzera Italiana, Orchestra del Teatro Nazionale di Mannheim, Virtuosi di Praga, Singapore Symphony, Orchestra da Camera di Zurigo.



Pianista dal vastissimo repertorio, Bellucci ha recentemente eseguito in concerto le 32 sonate di Beethoven al Politeama di Palermo, le 19 rapsodie ungheresi e il ciclo completo delle Harmonies poétiques et religieuses di Liszt all’Auditorium del Louvre di Parigi e al Festival di Radio France et Montpellier, le 9 sinfonie di Beethoven/Liszt all’Auditorium Belem di Lisbona, la trascrizione lisztiana della Sinfonia Fantastica alla Performing Arts Society di Washington DC, la stessa Fantastique più l’Harold en Italie sempre trascritti da Liszt all’Auditorium Parco della Musica di Roma e al Festival Lisztomanias di Châteauroux, i 5 concerti di Beethoven in due serate consecutive con l’Orchestra Sinfonica di Biel-Solothurn, lo stesso ciclo beethoveniano e i 2 concerti di Chopin come solista e direttore con la Filarmonica di Torino, il Concerto n.1 di Tchaikowsky con la BBC Philharmonic Orchestra, il Concerto di Schumann, il Primo di Chopin e i 3 concerti da camera di Alkan come solista e direttore con l’Orchestra di Padova e del Veneto, il Primo di Liszt, il Totentanz dello stesso autore, il Quinto di Saint-Saëns e il Primo di Chopin nella versione di Tausig con l’Orchestre National de Montpellier, l’integrale delle opere di Busoni per pianoforte e orchestra con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e con l’Orchestra del Teatro Nazionale di Mannheim. Tra le sue incisioni discogra?che sono da segnalare: la Sinfonia Fantastica di Berlioz/Liszt (Decca), le parafrasi di Liszt su opere di Verdi e Bellini (Warner Classics), il Primo Concerto e il Totentanz di Liszt (Accord/Universal France), i Tre Concerti per pianoforte e orchestra da camera di Alkan (Piano Classics), le 32 Sonate di Beethoven e le 9 Sinfonie di Beethoven/Liszt (Brilliant Classics) e i 5 Concerti di Beethoven (Calliope) con cadenze solistiche composte da Beethoven, Liszt, Brahms, Busoni, Fauré, Reinecke, Stavenhagen, Gould e da Bellucci stesso.