Il Pesciolino d'Oro, spettacolo al San Carlino

Sabato 4 marzo alle 16,30 e domenica 5 marzo alle 11,30 e alle 16,30 va in scena lo spettacolo "Il pesciolino d'oro" al Teatro San Carlino di Roma

Uno spettacolo con burattini, attori e desideri. Il vecchio pescatore Nicola e sua moglie Isabella vivono in una piccola e modesta casetta un po' felici e non molto contenti. Isabella è stanca di stare sempre di vivere in povertà e Nicola è stanco di sentire sua moglie che si lamenta, per fortuna che tutte le mattine va a pescare in mare, al largo, il più lontano possibile dai lamenti di sua moglie.

Un bel giorno alla canna del pescatore abbocca un pesce speciale d'oro e parlante pronto ad esaudire i suoi desideri...

I biglietti dello spettacolo "Il pesciolino d'oro" sono acquistabili sul sito ufficiale del teatro San Carlino.