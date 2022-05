Al Parco Astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa, nel cuore del parco dei Castelli Romani, nei venerdì sera si va alla scoperta del cielo grazie agli eventi divulgativi denominati AstroIncontri, organizzati dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), impegnata da oltre 25 anni nella promozione e diffusione della cultura scientifica.



Venerdì 3 giugno (ore 20:45) è in programma l’AstroIncontro “Il paradosso di Fermi e la ricerca di vita extraterrestre” della categoria “Stelle astrofile”, per immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia. Come spiega Mauro Ghiri, relatore dell’evento: “Sappiamo che il nostro Universo contiene un numero di pianeti praticamente infinito. Anche se supponiamo che la probabilità che la vita, e soprattutto quella intelligente, si sviluppi su un pianeta sia estremamente piccola, il numero di pianeti che la accolgono sarebbe ugualmente enorme. E allora perché non abbiamo segnali intelligenti provenienti dall’Universo? Le possibili risposte a questa domanda, che rappresenta, in parole povere, il Paradosso di Fermi, saranno l’oggetto della nostra discussione”.



La conferenza divulgativa sarà abbinata all'osservazione diretta del cielo a occhio nudo e con gli strumenti disponibili nel giardino dell’Osservatorio, in particolare il mega-Dobson da 40 cm di diametro, e alla visita guidata alle sale espositive, alle installazioni del Parco Astronomico (meridiane, notturlabi, sfere armillari) e alla cupola, che ospita la strumentazione di ricerca.



Crediti foto: Franco Silvestrini, socio ATA