Il Paese di Babbo Natale a Collalto Sabino

Il Paese di Babbo Natale prende vita a Collalto Sabino, magico borgo in provincia di Rieti.

La leggenda di Babbo Natale a Collalto Sabino

La leggenda racconta che: "tanti e tanti anni fa, Babbo Natale iniziò a dispensare doni ai bambini buoni di tutto il mondo. Dal Polo Nord doveva recarsi in tutti i luoghi del mondo nella notte del 24 dicembre. Fortunatamente i bambini buoni aumentarono sempre di più, e fare un unico giro divenne impossibile con il passare del tempo.Così Babbo Natale si mise a cercare in giro per il mondo delle "stazioni magiche", dove poter soggiornare, preparare dei regali e poter essere vicino a tante città piene di bambini. Quando sorvolò l'Europa in cerca di una stazione, il suo sguardo fu rapito da un piccolo meraviglioso borgo medievale: Collalto Sabino. C'era tutto quello che gli occorreva: aria mite e fresca, la pace e la tranquillità, tante cantine per produrre giocattoli e l'altezza di mille metri, che permetteva a Rudolph e le altre renne di poter pascolare liberamente in un clima perfetto e mantenerle in forma per il momento dei lunghi viaggi. Inoltre era posizionato in un modo perfetto per raggiungere quasi tutte le citta' d'europa con qualche centinaio di chilometri. Da allora, a partire da novembre, tutti gli anni il fine settimana Babbo Natale viene a Collalto Sabino, per prepararsi nel migliore dei modi alla magica notte di Natale!".

La manifestazione

Così, recandosi a Collalto Sabino 4, 8, 11 e 18 dicembre, sarà possibile incontrare Babbo Natale che aspetta grandi e piccini nella sua accogliente casetta all'interno del borgo, per ascoltarvi al fuoco del camino e dispensare doni.

L'occasione giusta anche per visitare uno dei Borghi riconosciuti come i "più belli d'Italia", per fare il tour del castello, un autentico gioiello meravigliosamente conservato da poter visitare con gli accompagnatori volontari del borgo (a pagamento), Disponibili anche aree sosta non a pagamento.

Foto da Facebook @Ilpaesedibabbonataledicollaltosabino