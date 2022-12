Il "Non Capodanno" e la "Tombola degli Orrori"

Se in Alice nel Paese delle Meraviglie si festeggia il "Non Compleanno", per questo evento, il tempo si fermerà ...all'ora del tè, per brindare, con le tazze fumanti in mano, al "NON Capodanno".

Appuntamento il 30 Dicembre presso il British Corner di Via del Pigneto, 112 dalle ore 19 alle 23 per un afternoon tea accompagnato da leccornie dolci e salate (tramezzini, scones, biscotti) in stile "British".

Durante la serata ci sarà anche la Tombola degli Orrori, di cui saranno spiegate le modalità successivemante.

ISCRIZIONI:

Numero massimo di posti: 14 che saranno assegnati ai primi che si prenoteranno.

Le iscrizioni dovranno pervenire al seguente indirizzo: SteampunkRoma@gmail.com

COSTO: Afternoon tea concordato con il locale: 13 euro a persona a cui chi vuole può aggiungere con costo a parte, qualsiasi altra cosa voglia dal menù del locale.

DRESS CODE ...Alice in Wonderland ovviamente "Steampunk Style".