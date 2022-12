Il Natale degli Antichi Romani nei sotterranei di Trevi: visita guidata ed attività per bambini

DATE di DICEMBRE

Sabato 10 ore 17.00 e ore 18.00

Domenica 11 ore 16.00 e ore 18.00

Sabato 17 ore 17.00 e ore 18.00

Una visita nelle domus di Vicus Caprarius, nella città dell’acqua per celebrare i Saturnalia tra miti e riti che anticipano il Natale. La famiglia che lì vi risiedeva invita a rivivere in questo luogo speciale i riti e le tradizioni natalizie degli antichi romani. Certo al tempo non c’era babbo natale ma un modo per scambiarsi i regali e banchettare i romani lo trovarono. Come? Siete curiosi di scoprirlo?

la visita è consigliata a partire dai 5 anni fino ai 10 anni di età. Non si accettano prenotazioni di soli adulti



Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: davanti la Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio (davanti fontana di Trevi)



Durata: 1 ora

Quota di partecipazione: 20€ under 18, 22€ adulti

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione

Div.abili: presenza di barriere architettoniche



La quota include: operatore didattico e attività per i bambini, guida per i genitori, noleggio auricolari per gli adulti e biglietto d’ingresso nei sotterranei del Vicus Caprarius



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: cliccando su prenota subito o telefonando al numero 334/3006636 – 0651963729