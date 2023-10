Il Mondo di Babbo Natale a Tivoli

Prezzo non disponibile

Dal 18/11/2023 al 06/01/2024

Babbo Natale vi aspetta a Tivoli dal 18 novembre al 6 gennaio 2024. Potrai visitare la Casa di Babbo Natale più bella d’Italia.

Un evento natalizio adatto a tutta la famiglia: spettacoli, mercatini di natale, pista di pattinaggio, elfi, laboratori creativi e nevicate improvvise. Potrai incontrare Babbo Natale nella sua sala del trono, spedire la letterina all’ufficio postale, costruire giochi, assistere a spettacoli con Minnie e Topolino, prendere il trenino e visitare la città di Tivoli.

Babbo Natale a Tivoli, dove e quando

dal 18 Novembre al 6 Gennaio 2024

Tutti i sabato, domenica e giorni festivi dalle ore 10:00 alle 18:45.

Babbo Natale va in pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.30 (deve mantenere la pancia!)

Tutte le attività in programma sono comprese nel prezzo d’ingresso. Alcune attrazioni, come il trenino, saranno a pagamento e i biglietti saranno acquistabili in loco. Il Mondo di Babbo Natale è allestito presso le Scuderie Estensi di Tivoli.

Tutto il centro città di Tivoli, inoltre, allestisce un vero e proprio Mercatino di Natale, con musiche, prodotti artigianali, articoli prettamente natalizi, per il vostro shopping. All’interno dei negozi, se presentate il biglietto d’ingresso e cercate il bollino riceverete sconti speciali.

