Il mito del violino in concerto a Galleria Colonna

Un evento straordinario di musica classica avrà luogo a Roma martedì 14 marzo alle ore 20.00 nella cornice d'eccezione di Palazzo Colonna: Pinchas Zukerman, acclamato tra i più grandi violinisti viventi, si esibirà in concerto in Trio con Amanda Forsyth e Shai Wosner.

Il Pinchas Zukerman Trio eseguirà per il pubblico un programma musicale composto dalla Fantasiestucke op.88 di Schumann, dal Trio in fa maggiore op. 18 di Saint-Saens e dal Trio ‘Degli Spettri’ in re maggiore op.70 n.1 di Beethoven

Con una carriera che abbraccia cinque decenni, Pinchas Zukerman è uno dei musicisti più richiesti e versatili del momento: violinista e violista solista, direttore d’orchestra e musicista da camera. È rinomato come virtuoso, ammirato per il lirismo espressivo del suo modo di suonare, la singolare bellezza del timbro e l’impeccabile musicalità, che si possono ascoltare nella sua discografia di oltre 100 album per i quali ha ottenuto due Grammy awards e 21 nomination. È stato insignito della Medaglia delle Arti, del Premio Isaac Stern per l’Eccellenza Artistica ed è stato nominato primo mentore strumentista della Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative.

Amanda Forsyth, vincitrice del Juno Award canadese, è considerata una delle violoncelliste più dinamiche del Nord America. Dal 1999 al 2015 è stata violoncellista principale della National Arts Centre Orchestra, dove è apparsa regolarmente come solista e in formazioni da camera. È riconosciuta come un’eminente concertista, solista e musicista da camera, con le principali orchestre in Canada, Stati Uniti, Europa, Asia e Australia. Come artista discografica è presente nelle etichette Fanfare, Marquis, Pro Arte e CBC.

Il pianista Shai Wosner ha ottenuto riconoscimenti internazionali per la sua eccezionale abilità artistica. Le sue esecuzioni di un’ampia gamma di repertori – da Beethoven e Schubert a Ligeti e alla musica di oggi – riflettono un grado di virtuosismo e di curiosità intellettuale che lo ha reso un favorito tra il pubblico e la critica, che nota la sua “acuta mente musicale e la sua profonda anima musicale” (NPR’s All Things Considered). Wosner ha ricevuto il premio Martin E. Segal del Lincoln Center, un Avery Fisher Career Grant e un Borletti-Buitoni Trust Award.

Al termine del concerto un wine tasting con una selezione di vini Marchesi Antinori nella Coffee House durante il quale il pubblico potrà eccezionalmente incontrare gli artisti e condividere l'atmosfera di convivialità intorno alla grande musica e in una cornice di eccezionale valore storico artistico.

Sarà la splendida Galleria Colonna, 76 metri d'arte sontuosa, autentico gioiello del barocco romano, accanto a capolavori di eccellenza assoluta dei maggiori artisti italiani e stranieri tra il XV e il XVI secolo, tra cui Annibale Carracci, Guido Reni, Tintoretto, Guercino, Veronese, e molti altri, ad ospitare musicisti di primissimo piano in un contesto d'eccezione.