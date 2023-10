Mercoledì 11 ottobre alle ore 18 Galleria Vittoria presenta Il misterioso mare, la mostra personale di Francesco Bellissimo, a cura di Tiziano M. Todi, in mostra una serie di acquerelli e tele dell’artista della produzione degli ultimi anni, in cui ammirare il lavoro di studio sulla luce e il movimento delle onde del mare e visitabile fino al 01 novembre.



L'ampio linguaggio pittorico di Bellissimo è presentato nelle oltre 20 opere esposte in Galleria dove possiamo percepire che l’autore diventa artefice e custode di panorami, che aprono il cuore e la mente, restituendoci diversi modi di vivere, leggere, osservare e raccontare il mare, preziosa risorsa. Un ritratto sensibile dello spirito della natura che sprigiona tutta la sua forza attraverso la potenza attraverso il mare.

"Bellissimo, gioca con il movimento e il colore, con luci e ombre, con ricordi e immaginazioni. La sua tavolozza ci trasporta in nuovi scenari da esplorare, forme morbide e leggere pervadono la tela, regalandoci la sensazione del moto continuo delle onde che si infrangono sulle coste, dipinge panorami incontaminati dall’uomo dove il protagonista è il mare, catturando la quotidianità in una serie inedita di paesaggi autentici.” dichiara Tiziano M. Todi e continua "Nei luoghi che l’artista dipinge, la memoria si mescola con una componente onirica, le acque cristalline si amalgamano ad ampi orizzonti, stravolgendo la nostra percezione visiva lasciandoci sospesi tra acqua e cielo mentre le rive, scogliose o sabbiose, sorgono dalla spuma marina che Francesco riproduce con estrema autenticità."



Francesco Bellissimo nasce a Roma il 24 giugno 1955, dove risiede e svolge la sua attività artistica da molti anni. La sua esperienza risale all’età dell’adolescenza nel 1969, anno in cui conosce e frequenta il Maestro Cesare Toniutti. E’ li che inizia ad apprendere i primi rudimenti della pittura ad olio, ad amare il paesaggio e il ritratto che saranno poi i suoi soggetti preferiti. Nel 1980 con il Maestro Carlo Roselli scoprirà il mondo dei colori acrilici. Durante gli anni tra il 1983 e il 1993 frequenta il Maestro Valeriano Ciai e poi, fino al 2000, gli ambienti parigini con significativi riscontri in mostre sia personali che collettive. Partecipa per tre volte allo storico “Salon des Indépendants” che si tiene dal 1884 ogni anno a Parigi.

Espone con la “Galerie Archange” a Barbizon ed a Parigi in Place Des Vosges. E’ medaglia di bronzo all’International d’Art Contemporain ad Arles nel 1998. Dal 2004 al 2009 è iscritto alla scuola di disegno del nudo, prima con la “Scuola Romana dei Fumetti”, poi con lo studio d’arte “La Porta Blu”, sotto la guida del Maestro Alberto Parres. Nel 2011 incontra il Maestro Claudio Spada, con lui nasce una profonda amicizia e la passione per la tecnica ad acquerello. Ha esposto alla Mostra Internazionale d’Arte “Fabriano in Acquerello” e, con la Galleria Vittoria di Via Margutta, alla Fiera Internazionale d’Arte “The West Lake Art Fair Hangzhou-CINA”. E’ ospite della manifestazione i “Cento Pittori di Via Margutta”. E’ sesto al concorso internazionale BAC “Biancoscuro Art Contest” con premiazione a Monte-Carlo. Due sue opere fanno parte della collezione privata del famoso critico d’arte Vittorio Sgarbi. Il tempo ha maturato in lui uno stile caldo e armonioso che si manifesta nella forza dei colori ad olio e nella trasparenza dei suoi acquerelli.