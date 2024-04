"Il mio nome è Caino" di Claudio Fava con Ninni Bruschetta a Palazzo Merulana

Con “Il mio nome è Caino” di Claudio Fava, in programma venerdì 26 aprile alle 20, si chiude la prima edizione della rassegna "In tutti i sensi. Teatro e musica a Palazzo Merulana".

Lo spettacolo, interpretato da Ninni Bruschetta con Cettina Donato al pianoforte e la regia di Laura Giacobbe, parte dall’essenza stessa di Caino, nome archetipo di tutti i tradimenti, primo omicida consacrato dalla storia a incarnare la violenza assoluta. Oppure Caino è uno di noi cui è toccato, per destino o per scelta, il “mestiere” di assassino.

Claudio Fava, giornalista e scrittore da sempre impegnato nella lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, autore del testo da cui è tratto lo spettacolo, prova a far parlare questo Caino del nostro tempo, un sicario mafioso senza scrupoli, senza giustificazioni o pentimenti. A dare voce e corpo a Caino è Ninni Bruschetta, attore poliedrico amato dal grande pubblico. Con Bruschetta il protagonista di questo racconto si svela come un uomo fedele a sé stesso e al proprio destino, fino a che non intuisce che da qualche parte della città c’è Abele, l’altro da sé, che lo aspetta perché il sacrificio si compia.

"Caino – dice Claudio Fava – è l’assassino di mafia che amministra la morte in qualcosa che somiglia a un mestiere nell’universo mafioso". Lo spettacolo prova a entrare nella mente di un killer, ne svela non solo l’aspetto violento e folle, ma anche una specie di normalità, una formazione, una cultura e un senso del lavoro. Cultura del male, certo, eppure non così inconcepibile. Ad accompagnare Ninni Bruschetta sul palco è la compositrice e direttore d’orchestra Cettina Donato al pianoforte, con una presenza viva della musica che sostiene, improvvisa, accompagna, spinge e incalza Caino a raccontare e raccontarsi.

La prima edizione di "In tutti i sensi. Teatro e musica a Palazzo Merulana" con la direzione artistica di Eleonora Di Fortunato porta il teatro e la musica in un museo, sede della Fondazione Elena e Claudio Cerasi, gestito e valorizzato da Coopculture, per vivere un'esperienza immersiva e scoprire non solo la bellezza che abbiamo intorno, ma anche noi stessi. Il progetto nasce dalla convinzione che il museo non sia solo una fredda sequenza di opere, da ammirare attraversando una sala dopo l'altra e da dimenticare una volta usciti. È piuttosto un luogo in cui diverse espressioni di pensiero, diverse sensibilità e diverse culture dialogano tra di loro. La rassegna, quindi, parte da Palazzo Merulana ma amplia il dialogo ad altre forme espressive, come il teatro e la musica, offrendo alle persone, i visitatori del museo e gli spettatori degli spettacoli in programma, la possibilità inattesa di associare le due esperienze, invitandole a comprendere e ad apprezzare la complessità del reale che è poi il fine dell’arte.

Modalità di partecipazione

Evento a partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti disponibili.

Prenotazione consigliata al numero 0662288768 (numero attivo dal mercoledì alla domenica dalle 9.00 alle 20.00).

Il progetto “In tutti i sensi” è vincitore dell’Avviso Pubblico “Raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promosso da Roma Capitale in collaborazione Zètema Progetto Cultura.

“In tutti i sensi” si sviluppa lungo due direttrici: una stagione di teatro e musica e una serie di attività, di workshop formativi e laboratori multidisciplinari, in particolare dedicati a persone con fragilità, aventi come obiettivo la produzione di opere originali.

L’associazione culturale Arlem e l’associazione di promozione sociale Noma World, coinvolte in questo progetto, sposano completamente le molteplici ma convergenti anime dell’Associazione culturale Palazzo Merulana, tra cui quella di promuovere e sostenere lo scambio culturale e sociale nonché stimolare riflessioni profonde sulle diverse esperienze umane diventando contenitore e raccoglitore di forme espressive quindi artistiche indirizzate a pubblici eterogenei.