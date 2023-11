Il mio io nell'opera, collettiva d'arte contemporanea

Trenta artisti in esposizione nella Galleria Cico, in via Gallese Cassia. «Questa straordinaria esposizione offre una panoramica avvincente dell'arte contemporanea - sottolinea la curatrice Cinzia Cotellessa -, esplorando l'ampia gamma di espressioni artistiche che spaziano dall'astratto al figurativo. Le opere, presentate in vari formati, utilizzano tecniche diverse, dalla grafite all'olio, per finire alle affascinanti opere digitali».



La Galleria Studio CiCo è lieta di annunciare l'inaugurazione della sua nuova mostra collettiva di Arte Contemporanea, intitolata «IL MIO IO NELL’OPERA». L'evento si terrà domenica 26 novembre alle ore 12.00 presso la Galleria in via Gallese 8, a Roma, zona Cassia.



"Il mio io nell'opera" è un caleidoscopio di emozioni e riflessioni, «progettato per stimolare la mente e ispirare il cuore. Ogni artista - continua la curatrice -, in questa mostra ha donato il proprio sentire, utilizzando colori e forme uniche. In questo connubio tra astrazione e concretezza, emerge un affascinante dialogo tra l'artista e l'osservatore». Le opere rappresentano il "io" più segreto di chi guarda, creando un ponte magico tra l'immaginazione dell'artista e l'esperienza personale di chi osserva.

In uno scenario incantato, la mostra offre uno spazio dove i desideri e i sogni si fondono in un'atmosfera di incanto. Come un incontro tra due mondi, l'arte diventa una forma di comunicazione segreta ed intima tra creatore e spettatore. Quando questo legame si concretizza, l'emozione che ne scaturisce è intensa, affascinante e stupefacente.



Tutto questo fa sì che "Il mio io nell'opera", sia più di una mostra d'arte: «è un viaggio intimo e personale che invita ognuno di noi a riflettere sul proprio passato, esplorare i desideri nascosti e scoprire la gioia dimenticata. Questa esposizione - conclude Cotellessa -, è un invito aperto a connettersi con l'arte in modo profondo e personale».



La mostra verrà presentata dal critico d’arte Piero Zanetov, il giornalista Domenico Briguglio e la scrittrice d’arte Marina Novelli.



Durante l'inaugurazione sponsorizzata Casale del Giglio e Ferratese Parfums, i visitatori avranno l'opportunità di immergersi nell'arte contemporanea mentre godono di una degustazione di vini e di un delizioso brunch.



La mostra è aperta a tutti, tutti i giorni dalle ore 12 alle 19, dal lunedì al sabato, fino al 7 gennaio 2024.

Gli artisti in esposizione, in questa nuova collettiva della Cico, sono:

Donatella Angelucci, Stefano Antonelli, Antonietta Aulicino, Franco Bacci, Alberto Besson, Paola Bisozzi, Remo Carradori, Brigitta Ciampi Karner, Gianfranco Donzelli, Gabriella Frustaci, Ercole Furia, Luisa de Gaetani, Yvonne Maria Teresa Gandini, Loredana Garzillo, Rosaria Gentile, Barbara Gioiello, Ele Ele, Teresa Iannone, Imiklis, Stefano La Rocca, Paola Luciani Fulbright, Elio Luciano, Barbara Maresti, Stefania Nicolini, Marina Novelli, Ornella Ogliari, Ludovica Pennacchia, Anna Romanello, Annalisa Sacchetti, Luciana Tancioni, Tanino, Giuseppe Zumbolo