"Il mio brillante divorzio" la guida interattiva al divorzio al Teatro di Subiaco

Francesca Bianco in “Il Mio Brillante Divorzio”. Torna in scena una delle commedie più acclamate a livello mondiale degli ultimi anni, dalla penna di Geraldine Aron in questa versione con tradotta da Carlo Emilio Lerici.

Una guida interattiva alla sopravvivenza di un divorzio subito a cinquant’anni e dei figli che lasciano il nido natale. Si alterneranno momenti di rabbia, gioia e rassegnazione incastrati nella presenza video degli altri attori (nello specifico: Susy Sergiacomo, Fabrizio Bordignon, Martina Gatto, Germano Rubbi e Antonio Palumbo). Regia video è di Enzo Aronica mentre la regia teatrale di Carlo Emilio Lerici.

In scena il 2 marzo 2024 ore 21.00