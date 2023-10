Il mese del vino da Eataly

In alto i calici, perché da Eataly Roma (come in tutti gli altri Eataly), fino al 5 novembre si celebra il vino e si brinda al premio ricevuto dalla Milano Wine Week, manifestazione non fieristica dedicata al vino, come miglior Carta Vini Retail 2023, nella categoria catena di ristorazione.

Un riconoscimento al lavoro di selezione della lista di vini che nei ristoranti del Gruppo viene periodicamente aggiornata per offrire al cliente una carta coerente con le stagioni, i piatti in menu e gli stimoli didattici che muovono le campagne di comunicazione.



Così, mentre nei vigneti è tempo di vendemmia e i ristoranti Eataly propongono una nuova carta stagionale, in tutti i punti vendita del Gruppo si celebra il mese del vino con un fitto calendario di incontri, degustazioni e visite in enoteca.

Gli appuntamenti romani

Tutti i giorni della settimana i clienti di Eataly Roma potranno addentrarsi nel settore vitivinicolo e lasciarsi guidare nelle degustazioni partecipando a “Le Cantine aperte di Eataly”, prenotabili online o direttamente presso il punto vendita.



Si tratta di veri e propri tour in cui i Wine Specialist di Eataly Roma raccontano come diventare esperti nella scelta della bottiglia giusta per ogni occasione. Gli incontri sono tematici e approfondiscono I vini dei vulcani, I grandi rossi italiani, Il metodo classico, Il Prosecco o I vini aromatici, coinvolgendo i partecipanti in un viaggio nei diversi terroir italiani, con le loro peculiarità distintive, attraverso la formula ormai consolidata dell’imparare degustando. Un’occasione unica per scoprire le tante etichette presenti nella Grande Enoteca del punto vendita romano, che conta oltre 25.000 bottiglie a scaffale.

Tra gli appuntamenti da evidenziare nel Mese di Vino le Wine Masterclass “Alla scoperta del Barolo con Fontanafredda”: ogni domenica, dal 15 ottobre al 5 novembre alle ore 19.30, verrà realizzato un approfondimento con degustazione su questo vino raro e prezioso e su Fontanafredda, una delle cantine storiche del Barolo.

Vari gli argomenti che saranno affrontati durante i Corsi sul vino. Tutti coloro che sono affascinati da questo settore e vogliono iniziare a gettare le basi della loro formazione, lunedì 12 ottobre alle ore 19.00, potranno prendere parte al corso “L’arte di degustare il vino”: tre lezioni della durata di due ore e mezza, tenute da un esperto sommelier.

Gli aromi del vino saranno al centro del corso “Il vino: analisi sensoriale” che si svolgerà lunedì 16 ottobre alle ore 19.00, mentre martedì 24 ottobre alle ore 20.00, presso il ristorante del terzo piano, si terrà “La cena degustazione ragù e pinot”. In compagnia di Alessandra Mariani, chef della didattica di Eataly e Alessandro Brizi, sommelier Onav, si metteranno a confronto e in abbinamento due grandi classici della tradizione gastronomica ed enologica italiana.

Ad arricchire l’offerta, l’Eataly Wine Festival: una nuova e rinnovata edizione del festival conquisterà i visitatori dello store romano nelle giornate del 27 e 28 ottobre.

In calendario da Eataly Roma anche due presentazioni di libri con noti personaggi: il 14 ottobre la food influencer Stella Menna - conosciuta sui social come Una Stella in Cucina - presenterà il libro “La stella in cucina sei tu” e il 27 ottobre lo chef Max Mariola, celebre volto televisivo, parlerà della sua nuova fatica letteraria “The sound of love. 120 ricette fatte con amore.”