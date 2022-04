Sabato 30 aprile torna Il Mercatino dei Valori Ritrovati. Dalle ore 10 alle 13.30, la Cittadella della carità (via Casilina vecchia, 19) ospiterà l’iniziativa promossa dalla Caritas di Roma con Poste Italiane Spa nell’ambito del progetto “Valori ritrovati”. In vendita ci saranno le merci che vengono trovate nei “pacchi anonimi” non recapitati e non vengono reclamati, che Poste Italiane ha ceduto all’organismo diocesano.

Verranno esposti libri, giocattoli, Cd, piccoli elettrodomestici, oggettistica, computer, cellulari, accessori di informatica, oggetti per la casa. Il ricavato contribuirà alla creazione di un fondo di solidarietà che ha l’obiettivo di sostenere l’inclusione lavorativa di adulti in difficoltà.

Ogni sabato, inoltre, dalla 9 alle 13 potete, sarà possibile visitare la sala esposizione che si arricchisce minuto per minuto di oggetti. La visita è possibile solo su prenotazione a questo modulo https://valoriritrovati.prenotime.it.

Foto di repertorio