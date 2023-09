"Il meraviglioso mondo di John Williams" all'Auditorium Conciliazione

Domenica 1 ottobre, nell'ambito di Roma Film Music Festival, va in scena, all'Auditorium Parco della Musica "Il meraviglioso mondo di John Williams". Un concerto per raccontare l’avventura artistica di un gigante che ha saputo conquistare ben cinque premi Oscar e il cui nome nel cinema è secondo solo a Walt Disney.

Da “Star Wars” a “Hook. Capitan Uncino”, da “Schindler’s List” a “Dracula”, fino a “Memorie di una Geisha”, “Sabrina”, Jane Eyre”, i suoi capolavori verranno riletti in una chiave sonora delicatissima, per un concerto da camera dove flauto, pianoforte e violoncello si intrecciano in trame sonore inedite.

Lo spettacolo

Immaginatevi di entrare nello studio del più grande autore vivente di colonne sonore. E che accanto allo Steinway di John Williams, intento a studiare alcune partiture, ci siano alcuni tra i più validi solisti in circolazione, che godono della massima fiducia del Maestro e che insieme a lui stanno lavorando a un nuovo progetto. Ora chiudete gli occhi, e ripensate ad alcuni dei suoi capolavori riletti in una chiave sonora delicatissima, un concerto da camera dove flauto, pianoforte e violoncello si intrecciano in trame sonore inedite, nonostante abbiate ascoltato quei brani chissà quante volte.

Ora potete riaprire gli occhi: non era un sogno, siete all’Auditorium Conciliazione nel corso della seconda edizione del Roma Film Music Festival, e questo è “Il Meraviglioso Mondo di John Williams. An Intimate Celebration”. Tre solisti di fama internazionale e il più importante producer mondiale di colonne sonore insieme per un concerto che promette forti emozioni. Lasciatevi trasportare dal flauto di Sara Andon, il pianoforte di Simone Pedroni e il violoncello di Cecilia Tsan per rivivere titoli senza tempo: da “Star Wars” a “Hook. Capitan Uncino”, passando per “Schindler’s List” e “Dracula”, fino a “Memorie di una Geisha”, “Sabrina”, Jane Eyre” e molti altri.

La grande avventura artistica di John Williams raccontata in filigrana con un concerto prezioso e irripetibile, che nessun appassionato della grande musica (non solo per il cinema) può lasciarsi sfuggire.