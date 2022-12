"Il meglio di C'è Figa", stand up Comedy al femminile

Orario non disponibile

Quando Dal 17/12/2022 al 17/12/2022 Orario non disponibile

Appuntamento al 17 dicembre al Teatro Garbatella di Roma (Piazza Giovanni da Triora, 15) per una serata speciale de “Il meglio di C’è Figa” a ingresso gratuito. Il progetto è finanziato con i fondi cultura del Municipio Roma VIII.

C’è Figa – stand up comedy al femminile è un format artistico ideato dall’autrice e attrice Alessandra Flamini a maggio del 2022.

Alessandra Flamini, ne spiega la nascita: L’idea nasce un giorno in cui un mio collega stand up comedian mi disse: “Questa sera devo andare a vedere una serata di comicità con solo donne. Che noia, le donne non fanno ridere… ma almeno c’è figa”.

Da questo episodio ha origine il titolo di C’è Figa, un format di Stand up Comedy al Femminile nato con l’obiettivo di contrastare quel bias culturale, fortemente radicato in Italia, che vuole le donne inferiori agli uomini nella comicità e quell’idea obsoleta che la capacità di far ridere il pubblico sia una peculiarità di genere.

Giulia Morello, presidente dell’Associazione Dire Fare Cambiare: “La nostra associazione lavora sul tema della parità di genere nel settore culturale e il progetto ideato da Alessandra Flamini è assolutamente in linea con la nostra idea di cultura del cambiamento. É importante dare voce alle donne e lavorare su nuove narrazioni non dimenticandoci che la cultura ha il compito e la responsabilità di cambiare e proporre nuovi immaginari”

La serata sarà presentata da Giulia Morello e il cast vede sei attrici alternarsi sul palco (in ordine alfabetico): Alessandra Flamini, Monir Ghassem, Ilaria Giambini, Shara Guandalini, Valentina Medda, Micol Pavoncello

Le tematiche dei monologhi spaziano in tutti gli ambiti: dal sociale al costume, dalla politica alla vita quotidiana. Comun denominatore delle performance è l’irriverenza tipica della Stand up, quell’irriverenza che permette di tracciare una linea distintiva tra il cabaret “nostrano” e la Stand up Comedy di stampo internazionale.

Foto da Facebook @C'è Fig_a - La Stand Up Comedy al Femminile