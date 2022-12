Il medico dei pazzi al Teatro Prati

Dal 02/12/2022 al 29/01/2023

di Eduardo Scarpetta

riduzione e regia di Fabio Gravina



Nel 1908 Eduardo Scarpetta mette in scena "O miedico d' 'e pazze" (da Pensione Chattle di Laufs) suo ultimo grande successo. In questa commedia, una delle più rappresentate e certamente delle più divertenti, Felice Sciosciammocca, ricco campagnolo di Roccasecca, ha un nipote in città studente in medicina. Questi sperpera i denari dello zio facendogli credere che si è laureato e che dirige una casa di cura per pazzi.

L'arrivo inaspettato di Sciosciammocca e consorte in città costringe però Ciccillo, così si chiama il nipote, ad uno stratagemma: gli fa credere che la pensione in cui alloggia è la casa di cura e che gli ospiti sono i pazzi.

Alcune note: Da questa commedia di Eduardo Scarpetta nel 1954 il regista Mario Mattoli volle realizzarne un film con protagonista il grande Totò e una serie infinita di grandi attori napoletani. Per quanto riguarda la Compagnia Teatrale di Fabio Gravina questa commedia è al suo 5° allestimento.