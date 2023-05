"Il magico filo di Arianna", spettacolo per bambini al Teatro Le Maschere

Sarà in scena al Teatro Le Maschere – nella storica sezione per bambini “Fiabe e Biscottini” – il 7 e il 14 maggio – lo spettacolo Il magico filo di Arianna, scritto e diretto da Gigi Palla, con: Francesco Mistichelli, Gabriela Praticò. Costumi di Carla Marchini. Produzione Teatro Le Maschere.

Minotauro, creatura dal duplice aspetto d’uomo e di toro, vive isolato da tutti in un intricato labirinto. La sorella Arianna, curiosa e intraprendente fanciulla, è l’unica che con tenerezza e perseveranza riuscirà ad aprire un dialogo e un confronto con lui in un percorso che diventerà una crescita per entrambi. Solo così Minotauro potrà ottenere coraggio e fiducia in sé stesso.

Una storia che traendo suggestione e spunto dall’antico mondo della mitologia greca e dalla rilettura moderna del mito nel racconto di Dürrenmatt, “Il Minotauro”, ne prosegue la tradizione mettendo in scena con chiarezza e delicatezza la fratellanza, l’intricato percorso di conoscenza delle differenze e il valore del confronto.

Dai 4 ai 10 anni