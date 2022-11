Dai creatori de “Il Bosco delle Favole” una nuova fantastica avventura prende vita anche quest’anno Babbo Natale e i suoi aiutanti hanno scelto la foresta incantata dove festeggiare il Natale le Terme Varroniane di Cassino (in provincia di Frosinone).

Il magico bosco del Natale è davvero un posto magico, incantato, dove grandi e piccini troveranno magiche attrazioni come l’ufficio postale degli Elfi, la fabbrica dei giocattoli, la stanza da letto di Babbo Natale e dei suoi amici elfetti, il Polo Nord e la stanza del trono di Santa Claus oltre al Mercatino di Natale dove saranno esposti i prodotti delle eccellenze artigianali ed eno-gastronomiche del territorio, in grado di lasciare tutti a bocca aperta.

Previsti anche spettacoli per bambini in varie fasce orarie. Basta seguire la mappa per non perdere l'orientamento ed immergersi in un'atmosfera da fiaba.