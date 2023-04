“Il maestro e Margherita” a Centrale Preneste Teatro

YOU two. The YOUng City, la rassegna multidisciplinare, con la direzione artistica di Tiziana Lucattini,a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 - Roma) presenta, venerdì 21 aprile alle ore 21, “Il maestro e Margherita”.

Lo spettacolo teatrale - messo in scena da Cromo collettivo artistico - è ispirato all’omonimo romanzo di M. Bulgakov. La regia è di Mario Gonzalez, con Chiara Sarcona e Nicola D'Emidio.

Cosa succederebbe se il diavolo comparisse sulla terra con sembianze umane? E se conoscessimo la storia di Gesù dal punto di vista di Ponzio Pilato? Cosa si è disposti a fare per salvare un legame d’amore? Queste sono solo alcune delle domande che si intende indagare. Due attori interpretano le vicende grottesche che sconvolgono Mosca negli anni 30 del Novecento. Attraverso le regole della commedia dell’arte, la voce del narratore e quella dei personaggi si alternano in un’altalena di punti di vista, uno interno e l’altro esterno alla storia.

L’animo, gli obiettivi dei personaggi e le dinamiche che perseguono nell’evolversi dell’intreccio, ci mostrano un mondo paradossale, dove il confine fra il bene e il male, fra il tempo e lo spazio, si assottiglia fino a sparire. Con dialoghi improbabili e scene esilaranti, due attori raccontano i segreti di un’opera che non finisce mai di stupire.